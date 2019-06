Jedna z nejzásadnějších nastane při střídání. Fotbalista musí opustit hřiště v místě, kde se právě nachází a nebude už chodit přes celý trávník až ke střídačce. „To je naprosto perfektní změna. Jen si nedovedu představit, jak bude třeba v dresu hostí obcházet kotel domácích,“ směje se sparťanská opora let minulých a v současnosti trenér třetiligového Vltavínu Martin Frýdek.

Rozhodčí byli doteď nejednotní při posuzování nastřelené ruky. Někdo tuto situaci odpískal, jiný nechal hru pokračovat. Teď bude jasno. Pomůže-li si hráč ke gólu nebo do brankové šance rukou, i kdyby v tom nebyl úmysl nebo šlo o nastřelení, skóre se měnit nebude.

„Další dobrá zpráva. Každý sudí to posuzoval jinak a při-tom si své rozhodnutí dokázal obhájit. Takhle gól platit nebude a je to,“ líčí Frýdek.

Změní se i penalty

A ještě vypíchněme úpravu při penaltě. Gólman se nesmí vychýlit z úrovně brankové čáry, ani poté, co hráč kopne do míče. „Chceme, aby padaly góly a to je jasná výhoda pro střelce,“ glosuje Frýdek.

„Vím, že změn je hodně. Podle mě ale pomůžou ke zkvalitnění hry, což je jedině dobře,“ dodává spokojeně pětinásobný mistr republiky a stříbrný medailista z evropského šampionátu v roce 1996.