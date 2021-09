Co se stalo? Pětatřicetiletý Sezer Öztürk, který působil ve věhlasných istanbulských klubech Fenerbahce a Besiktas, měl podle svědků a neověřeného videozáznamu zahájit palbu ze svého luxusního vozu na auto, které mu zkřížilo cestu. Střelba skončila smrtí čtyřiadvacetiletého muže, další čtyři zranění lidé museli do nemocnice. Öztürk se dal na útěk a policie po něm pátrá. Incident se odehrál 19. září poblíž istanbulské severní čtvrti Sile.

Sancaktepe’de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Halil İbrahim Scholten’in vurularak öldürülmesine ilişkin eski futbolcu Sezer Öztürk’ün tutuklanan şoförünün ifadeleri ortaya çıktı. Olay yerinde olmadığını söyleyen şüpheli, suçlamaları reddetti.pic.twitter.com/UZVEILvJM0 — BPT (@bpthaber) September 27, 2021

Syn tureckých rodičů se narodil v německém Velbertu a absolvoval akademii Bayeru Leverkusen, která vychovala například současnou hvězdu Chelsea Kaia Havertze. Öztürk jako nadějný mladík reprezentoval Turecko.

Když se neprosadil v Norimberku, odešel na stálo do Turecka. Nejlepší část kariéry zažil ve Fenerbahce, kde v letech 2012 a 2013 slavil turecký pohár. Během hostování v Basaksehiru byl vyhozen kvůli nadváze.

Öztürk je bez angažmá od roku 2015, kdy ho Besiktas propustil. Konec kariéry ale oficiálně neoznámil.

Yıllarca menajerliğini yaptım. Dünyanın en adaletli ve duygusal insanıdır. Birini aç görse uyuyamaz cebindekini verir. Gidip mahallede insanlara saldırmaz zarar vermez. Ayıptır linç etmeyin. Hak hukuk adalet lütfen. Önce ne olduğunu anlamak lazım. #sezerozturk pic.twitter.com/iwMPuZTzP8 — Özkan Doğan (@ozkandogan10) September 27, 2021

Jeho bývalý dlouholetý agent Özkan Dogan se Öztürka zastal. Nevěří tomu, že by bývalý fotbalista něčeho takového dopustil. „Je to ten nejspravedlivější a nejcitlivější člověk na světě. Když vidí někoho hladového, dá mu co má v kapse. Nechodí a neútočí na lidi v okolí,“ napsal Dogan na Twitteru. „Je to ostuda. Nelynčujte ho. Spravedlnost, prosím.“