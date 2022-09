Řada fanoušků nevěděla, o co jde, v té chvíli se ale hrdinou okamžiku stal domácí brankář Jeremias Ledesma. Ten si totiž všiml, že na tribunách zkolaboval fanoušek - devětadvacetiletý Argentinec tak dosprintoval na lavičku Barcelony, popadl defibrilátor do ruky, který pak přehodil do hlediště lékařům.

Pohotová reakce

Utkání bylo poté přibližně na hodinu přerušeno. Fotbalisté, z nichž se řada modlila, poté byli odvolání do kabin. Chvíli na to na hřiště vyběhla nosítka, která odvezla fanouška do nemocnice. Tam se život příznivce domácího celku podařilo zachránit, velmi důležitým faktorem v oživení byla všudypřítomná reakce brankáře Cádizu Jeremiase Ledesmy.

Po dlouhé pauze a informaci, že je zdravotní stav fanouška stabilizovaný, se utkání dohrálo. Barcelona nakonec přidala dvě branky a zvítězila 4:0. Přestože brankář Cádizu Ledesma inkasoval čtyřikrát, bezesporu se stal hlavním hrdinou utkání. Po zápase se mu dostávalo bouřlivých ovací stadionu.