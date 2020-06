Tentokráte šlo o to, kdo odehrál nejvíce fotbalových utkání od začátku jednadvacátého století. V necelých prvních dvou dekádách tohoto tisíciletí nebyl nejaktivnější ani Cristiano Ronaldo, ani Lionel Messi, kteří často okupují ty nejpřednější příčky různých pořadí, ale šlo o gólmana.

Na 1039 zápasů totiž dosáhl Iker Casillas, brankář, jehož si fotbalový fanoušek pamatuje především z Realu Madrid, ale který si na sklonku kariéry zahrál i za FC Porto.

Byť mu bude za necelý rok už čtyřicet let, dost možná by toto úctyhodné číslo ještě rozšířil, kdyby ovšem nebylo problémů se srdcem, po nichž před časem pověsil brankářské rukavice do vinglu.

Dá se tak očekávat, že brzy se bude první místo pořadí měnit a dostane se na něj už zmiňovaný Ronaldo. Ten momentálně za Casillasem zaostává jen o šestatřicet zápasů a spolu s rodákem z madridského Móstoles jsou tak jedinými fotbalisty, kteří už pokořili tisícovku.

Padesát zápasů pod ní zůstala barcelonská legenda Xavi, která před rokem ukončila kariéru. Přeskočit by jej ale mohl ještě Gianluigi Buffon, to by však brankář Juventusu Turín musel ještě nastřádat aspoň necelé tři desítky duelů.

U pátého místa se pak už zásluhou gólmana Petra Čecha skvěje česká vlaječka. Ani on už svou sbírku zápasů nerozmnoží, i tak je ale číslo 879, na nějž dosáhl během své bohaté kariéry, v níž se z Blšan přes Spartu a Rennes dostal až do Chelsea či Arsenalu, více než úctyhodné.

Zdroj: Youtube

Desítku pak, v poměrně těsném závěsu za Čechem, doplňují jeho dlouholetý spoluhráč Frank Lampard, Belgičan Timmy Simons, Dani Alves z Brazílie, švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovič a Wayne Rooney.

Nejvíce odehraných zápasů v 21. století (klub a reprezentace):