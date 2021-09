Oba teď oblékají dres stejného klubu, ale v Paříži se ještě nepotkali, i když týmové focení družstva žen se odehrálo jen pár hodin poté, co fotoaparáty zamířily na Messiho a spol.

„Necítím, že by se něco změnilo, spíše jsem tak nějak posilněná všemi novými zážitky,“ prohlásila Barbora Votíková pro svazový web na reprezentačním srazu. Její nedávný přestup do PSG vyvolal velký mediální zájem.

„Hodně jsem to vnímala, zvýšilo to i zájem o ženský fotbal. Na instagramu, v mediích, v televizi, známí, gratulace, zprávy, telefonáty, tak to bylo takové šílené,“ pokračovala 25letá plzeňská rodačka a jedna z nejznámějších český youtuberek.

„Od holek jsem zjišťovala, co se děje ve Slavii a tady v naší lize,“ zmínila i svůj bývalý klub. Zde strávila před odchodem na zahraniční angažmá sedm sezon.

Teď si však zvyká na život ve velkoměstě. „Cítím se tam dobře. Přiznám se, že je to možná i lepší, než jsem si představovala nebo než jsem čekala. Bála jsem se toho neznáma, měla jsem z toho trochu strach, ale nebylo vůbec z čeho. Jsem tam maximálně spokojená, vše se mi líbí. Fotbal super, trenéři jsou fajn, vše je profesionální a já se cítím fotbalově dobře,“ pokračovala Votíková, která ještě v dresu PSG k soutěžnímu zápasu nenastoupila.

Zato v pátek večer předvedla v brance národního týmu perfektní výkon a pomohla tak k překvapivé remíze v Nizozemsku (1:1). Favorizovaný celek domácích srovnal skóre až v závěru

Češky tak mají za sebou parádní vstup do kvalifikace o postup na mistrovství světa 2023. „Samozřejmě, že bychom chtěly postoupit, ale víme, že to bude hrozně těžké,“ prohlásila česká gólmanka ještě před zápasem v nizozemském Groningenu.

Hned v úterý od 17.30 hodin čeká Češky v Liberci druhé utkání kvalifikace s Kyprem „Doufám, že navážeme na mentalitu a výkony, co jsme podaly v posledních zápasech. Ať to bylo v přípravě proti Kanadě nebo poslední zápasy v kvalifikaci na Euro a podaří se nám bodovat, protože nic jiného v tomto zápase nebereme,“ měla jasno. Těší se i na fanoušky na severu Čech. „Už jsme se dlouho neviděli, takže se moc těším a jsem ráda, že jsme v Česku. Doufám, že nás lidi přijdou podpořit,“ přeje si reprezentační brankářka Barbora Votíková.