Nevídaný jev, Plzni gratulují rivalové. Česko má Ligu mistrů, řeší to i Skotsko

Český fotbal slaví. Tuzemský mistr příští sezony půjde rovnou do hlavní fáze Ligy mistrů. Razítko na to dala Plzeň, která ve čtvrtek remizovala s Fiorentinou. Gratulace putují na západ Čech od rivalů z Prahy, to se nestává často. Díky Viktorii přitečou některým tuzemským klubů stamiliony bez boje.