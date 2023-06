Zápas fotbalové reprezentace na půdě Faerských ostrovů? Ožívá příběh, který kdysi dávno v „devadesátkách“ jitřil emoce. Psal se rok 1998, když parta kolem Pavla Nedvěda rozzuřila soupeře i domácí fanoušky. „Podvod. Z českých hráčů dodnes nikoho neuznávám,“ zavzpomínal v rozhovoru pro Deník Ivan Eginsson Eysturland.

Ivan Eginsson Eysturland, fotbalový fanoušek, který žije na Faerských ostrovech a fandí i Uruguayi | Foto: se svolením Ivana Eginssona Eysturlanda

Starší z fanoušků si možná ten moment vybaví. Národní tým chtěl zapomenout na neúspěšnou kvalifikaci o mistrovství světa a do cesty mu náhoda opět po roce postavila Faerské ostrovy. Kdo očekával snadný triumf svěřenců kouče Jozefa Chovance, mýlil se. Vítězství 1:0 nebylo zcela „košer“, jediný gól padl v závěru poté, co Faerské ostrovy zakoply míč. Češi toho využili a Vladimír Šmicer dal tehdy svůj dvacátý reprezentační gól.

Došlo na verbální i fyzické útoky, lid z malého souostroví v Atlantském oceánu to nesl nelibě. Křivdu cítil i jeden mladý fanoušek, jenž seděl na tribuně stadionu ve městě Toftir. Ivan Eginsson Eysturland. Imigrant, který opustil práci sportovního novináře v rodné Moskvě. Důvod? Zamiloval se do přírody, stylu života daleko na severu. Dnes je mu 49 let, vzdal se ruského občanství, jako makléř prodává lodě a je známý široko daleko. Dokonce byl tváří reklamy, jež vzbudila poprask v Jižní Americe.

V sobotu bude i on sledovat, zda Faerské ostrovy dokážou potrápit českou reprezentaci. Zápas začíná v 20:45 (SEČ).

Nejdřív bráchovi nominaci tajil. Teď Sadílkové věří ve společný start za nároďák

Faerské ostrovy přivítaly Česko naposledy v roce 1998. Vzpomenete si ještě na ten zápas?

Samozřejmě. Na tak zvláštní zápas nejde zapomenout. Ze dvou důvodů. Viditelnost byla extrémně špatná kvůli husté mlze. A výsledek byl nespravedlivý. Češi podle mě předvedli jeden z nejošklivějších momentů ve fotbalové historii.

Vím, že Patrik Berger pak sám uznal, že si nepočínal úplně fér. Můžete z vašeho pohledu objasnit, k čemu došlo?

Nejprve byl John Petersen zasažen loktem. Ležel na zemi a spoluhráči zakopli míč do autu. Poté si u rozhodčího stěžoval Nedvěd, ale přehnal to a byl vyloučen. Když se hra znovu rozběhla, domácí tým čekal, že jim Češi vrátí balon. Nestalo se. Berger přihrál do vápna a Šmicer lehce prostřelil Jákupa Mikkelsena. Kdo to viděl, byl v šoku. Takové nesportovní chování od takových hvězd!

Zdroj: Youtube

Jak jste to tehdy prožíval?

Seděl jsem blízko a všechno jsem viděl. Ale většina diváků kvůli té mlze nic zvláštního nezaznamenala. Byl to divný pocit… Navíc i komentátoři faerské televize se o incidentu začali zmiňovat až dlouho po závěrečném hvizdu, protože prostě nemohli vidět na druhou stranu hřiště. Rozjel to trenér Faerských ostrovů Allan Simonsen, evropský hráč roku 1977, který je obvykle velmi zdvořilý. Neudržel se, na tiskové konferenci doslova zuřil.

Cítíte stále křivdu?

Ne tak docela, vždyť už uběhlo skoro čtvrt století.

Probíralo se to pak na ostrovech dlouho?

Většina lidí u nás si nepamatuje špatné události. Po týdnu se na to zapomnělo, i když to bylo částečně proto, že většina neviděla celý moment, a tak to přijali jako fakt. Hráči to měli jinak. Tým byl opravdu namotivovaný na odvetu v Česku. Byla z toho naše porážka 0:2, ale těch šancí! Skvělé utkání.

Řecko jsem si rychle zamiloval. Je tam klídek, pohodička, usmíval se Darida

Česká reprezentace nakonec v kvalifikaci vyhrála všechny zápasy, což byl na tehdejší dobu nevídaný počin. Potěšilo vás, že pak na evropském šampionátu parta kolem Nedvěda vyhořela?

Přiznávám, potěšilo mě to, ale tím to skončilo. Dál už jsem proti Česku nebyl. Mám rád, když se ve fotbale daří menším zemím. Když budete hrát proti Německu, Itálii, budu vám fandit. Celý život fandím Uruguayi, která je pro to ideální příklad.

Jste znám nejen na Faerských ostrovech, ale právě i v Uruguayi. Napadlo mě, že i ta měla před časem jednu aféru, kontroverzní moment. Co jste si jako fanoušek řekl, když byl Luis Suárez vyloučen ve čtvrtfinále mistrovství světa 2010 proti Ghaně? Jen připomenu, že tehdy rukou zastavil míč letící do brány.

Mohu se pochlubit tím, že jsem toho byl svědkem přímo na stadionu v Johannesburgu. Ale k vaší otázce, dnes by se to nestalo. Z prostého důvodu. Rozhodčí nejprve špatně nařídili proti Uruguayi přímý kop a po rozehrávce tam byl ofsajd. Dvojí. Teď už by VAR tento případ posoudil jinak. Suárez byl pro Uruguay hrdinou.

Zdroj: Youtube

Šmicer byl v roce 1998 hrdinou pro české fanoušky…

Ale tam je rozdíl. Suárez nepodváděl, za ruku byl vyloučen. To, že Ghana nedala penaltu a vypadla, za to si může sama.

Dobře, pojďme k nadcházejícímu zápasu. Češi jsou jasnými favority. Čím chce váš národní tým překvapit soupeře?

Neřekl bych, že Češi jsou jednoznačný favorit zápasu. Víte, že Faerské ostrovy v posledních pěti soutěžních zápasech neprohrály? Dvakrát hrály s Litvou, jednou s Lucemburskem, Tureckem a Moldavskem.

Loni se však oba týmy potkaly v přípravném zápase, v Olomouci zvítězili Češi 5:0…

Sezona tady skončila několik týdnů před tímto zápasem, chybělo několik klíčových hráčů… Jsme malý národ, dobrých fotbalistů tady tolik není.

Češi v Olomouci jasně porazili Faerské ostrovy. V první půli řádil Chytil

A teď je faerská reprezentace kompletní?

Stále chybí někteří dobří hráči, jako zraněný Hallur Hansson, poslední roky kapitán týmu, nebo jasně nejlepší střelec ligy Páll Klettskarð, který se trenérovi Håkanu Ericsonovi nehodí do koncepce.

Koho byste označil za největší hvězdu vašeho národního týmu, Jóana Símuna Edmundssona?

Jóan je pravděpodobně nejvíce talentovaným hráčem Faerských ostrovů v tomto století. Je jedním z pouhých dvou hráčů odsud, kteří hráli v některé z velkých evropských soutěží (dostal se do Bundesligy, pozn. aut.). Vstřelil také památný vítězný gól při senzačním triumfu 1:0 v Řecku v roce 2014. Bohužel je často zraněný a poté, co pomohl k loňské výhře nad Tureckem, neodehrál žádný soutěžní zápas na žádné úrovni. Nyní je bez klubu a trénuje v Duisburgu. Je povolán na zápasy proti Česku a Albánii, ale je velmi těžké říci, zda je schopen hrát a jak moc.

Může počasí opět sehrát svou roli jako v roce 1998?

Na Faerských ostrovech s jejich nepředvídatelným klimatem člověk nikdy neví – tentokrát to však není příliš pravděpodobné, protože se hraje v červnu a na jiném stadionu v hlavním městě Tórshavnu.

Fotogalerie z Faerských ostrovů:

Máte představu, kolik fanoušků se asi v sobotu přijde podívat?

Očekávám něco mezi 2 a 3 tisíci, což je v pořádku na izolovanou ostrovní zemi s 54 tisíci obyvateli. Ale proti soupeřům, jako je Dánsko nebo Anglie, by nepochybně bylo vyprodáno. Stadion pojme pět tisíc fanoušků.

Souček shodil po finále vousy. Zažil jsem nejemotivnější oslavy kariéry, říká

Na závěr mám ještě zvídavý dotaz. Koho z českých fotbalistů si vážíte?

Mohu jich vyjmenovat víc. František Plánička, Josef Bican, Josef Masopust, Ivo Viktor, Zdeněk Nehoda, Antonín Panenka (určitě), Ivan Hašek, Petr Čech… Určitě si ale nevážím nikoho z těch, kteří hráli proti Faerským ostrovům v roce 1998. Neuznávám je.

A kdybyste měl zmínit někoho ze současnosti?

Přiznám se, že současné hráče neznám tak dobře.