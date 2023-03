Zástupci české fotbalové reprezentace jsou před odletem do Moldavska ve střehu. Národní tým čeká v pondělí druhý zápas kvalifikace o EURO 2024 v Kišiněvě proti Moldavsku, které zažívá politicky neklidné období. Letecká společnost Wizz Air dokonce minulý týden kvůli bezpečnostní situaci zrušila lety do pětisettisícové metropole.

Trénink české fotbalové reprezentace. Tomáš Souček, Jiří Chytrý, Jaroslav Šilhavý | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Všechno běží podle původního plánu. Už několik měsíců jsme v kontaktu s moldavskou fotbalovou asociací, velvyslanectvím v Kišiněvě i s UEFA a taky se tam byli přímo podívat delegace od nás. Ze všech stran zní, že odehrání zápasu nic nebrání,“ ubezpečil mluvčí fotbalové asociace Petr Šedivý.

V zemi panuje politické napětí, prezidentka Maia Sanduová nedávno obvinila Rusko z pokusu o převrat, ve městě se v minulých týdnech konaly taky demonstrace proti vládě.

Záložní plán s přistáním

Národní tým má do Kišiněva odletět v sobotu odpoledne, pokud by se situace na poslední chvíli změnila k horšímu, existuje záložní plán o přistání reprezentace v sousedním Rumunsku a následném přejezdu do Moldavska pozemní cestou. „V tuto chvíli ale opravdu počítáme s variantou přistání v Kišiněvě,“ ujistil Šedivý.

Navzdory složité situaci a nemožnosti odletět přímo z Česka, se národní tým chystají v Moldavsku podpořit i čeští fanoušci. „Evidujeme jich několik desítek, vím, že jedna skupina pojede autobusem,“ uvedl Šedivý.

Pobyt české výpravy zpestří v Kišiněvě v neděli odhalení pamětní desky českého sokola a později legionáře Josefa Seidla, který v roce 1911 zorganizoval první fotbalové utkání ve městě.

Česká reprezentace si v Moldavsku zahrála naposledy před necelými jedenadvaceti lety, kdy v Kišiněvě vyhrála zápas kvalifikace o Euro 2004 2:0 po gólech Marka Jankulovského a Tomáše Rosického.