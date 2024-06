"Zápas bude důležitý. Oběma týmům jde o postup. Jsem patriot a věřím, že zvítězí Turecko," konstatoval Egemen Bağış pro Deník. Jako správný diplomat ale hned vzápětí dodal: "Chtěl bych ujistit, že ať to dopadne jakkoliv, nepoškodí to dobré vztahy mezi našimi zeměmi."

Turecko netřeba dlouze představovat. Už i žáci nižších ročníků základní školy vám řeknou, že je to země, která leží na dvou kontinentech. Evropu a Asii od sebe v Istanbulu, nejlidnatějším městě země, odděluje Bosporský průliv. A rozdělena je i fotbalová veřejnost.

U fanoušků "vládne" vždy jen jeden z trojice velkoklubů: Galatasaray (evropská část), Fenerbahce (asijská část) a Besiktas.

"Já držím palce Fenerbahce," prozradil Bağış s tím, že jeho nejoblíbenějším hráčem je Arda Güler, jehož měl tu čest potkat osobně. "A proto hodně sleduju i Real Madrid," zmínil 54letý velvyslanec s vědomím toho, že obletovaný teenager od loňského roku nosí dres Bílého baletu.

Fotbalové zápolení považuje za státní záležitost až klíčového významu. "Můžu při tom navázat zajímavé styky," poznamenal.

I z toho je patrné, že nejbližší střet Česka a Turecka není pro Bağışe zdaleka novinkou. V minulosti poznal českou pohostinnost.

"Byl jsem na každém zápase, když sem přijel některý náš klub. Naposledy šlo o Galatasaray, předtím Sivasspor či právě Fenerbahce," prozradil muž, jenž politickou kariéru odstartoval brzy.

Už v 32 letech se v Turecku stal poslancem, posléze byl ministrem pro záležitosti spojené s Evropskou unií. O jeho názory se na internetu zajímá více než milion uživatelů sociální sítě X (Turecko má zhruba 86 milionů obyvatel).

Bağış dá nejvíc na osobní kontakty: prozradil, že se víckrát setkal s Vladimírem Šmicerem a Patrikem Bergerem. Blízko má i ke Slavii. "Vím, že je tady rivalita mezi Spartou a Slavií, přeju oběma klubům, aby se jim dařilo. Hodně dobrý dojem na mě udělala Slavia. Vážím si jejích představitelů. Po zemětřesení v roce 2023 mě pozvali na stadion, byla minuta ticha za oběti a dokonce uspořádali sbírku. To mě dojalo."

Turecká delegace na MS v hokeji:

Mimochodem, středeční mač Eura bude velvyslanec sledovat v Praze. Ačkoliv měl pozvání a mohl vyrazit přímo na stadion do Hamburku, rozhodl se upřednostnit projev ve zdejší komunitě. "Hodně restaurací se na zápas těší, teď si musím vybrat, kam dorazím," usmál se.

Oslavy sto let spolupráce

V roce 1924 se potkali Tomáš Garrigue Masaryk a Mustafa Kemal Atatürk. Zahájili spolupráci mezi Československem a Tureckem. Letos tak slaví obě země jubileum. I proto do Ankary vyrazil český ministr zahraničí. Doslova vpředvečer hamburského střetu. "Jednání s mým tureckým protějškem jsme naplánovali na úterý, aby nebylo zatíženo výsledkem vzájemného zápasu na Euru," usmál se Jan Lipavský. Kvůli své krátké návštěvě dokonce napsal článek do tureckého deníku. Mimochodem, ještě jedna zajímavost: česká komunita v hlavním městě Turecka naplánovala na středu společné sledování zápasu.