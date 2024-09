„Radši hrát na prazdném stadionu než tohle. Strašidelné,“ řekl Václav Černý. „Lidé se na nás vykašlali po jednom zkratu,“ dodal po výhře 3:2 Pavel Šulc.

Zaprvé: tahle slova jsou fackou všem, kteří přišli a fandili. Ano, v Edenu bylo dost prázdných míst, z údajné návštěvy (18 722 diváků) podporovala větší část soupeře. To ale pořád není důvod k tomu, aby se situace generalizovala.

Zadruhé: fotbalisté sami přispívají ke špatné atmosféře. To už zapomněli na loňskou aféru Belmondo? Nevšimli si deprese po Euru? Nezaznamenali spalující kritiku po Gruzii? Kdo v takovém čase očekává, že fanoušci budou stát frontu na lístky, žije mimo realitu.

Zatřetí: nápad hrát v Praze je za aktuální situace troufale naivní. Funkcionáři z fotbalové asociace mohli dát zápas kamkoliv jinam: Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava. Všude jinde by bylo víc zvědavců, pro které by pořád byl příjezd reprezentace jakýmsi svátkem. Naproti tomu česká metropole je přesycená, i fotbalem: Sparta a Slavia přinášejí jiné zážitky.

Skupina Ligy národů, do níž byli Češi nalosováni, je těžká. Co soupeř, to účastník Eura 2024.

Parta kolem kapitána Tomáše Součka ovšem měla být připravena nejen na hráče soupeře, ale i atmosféru, která nemusí být příjemná.

Černý se ani neshodl s trenérem: Hašek pár dní předtím o atmosféře v Gruzii řekl: „Vždy radši hrajete na zaplněném stadionu než na prázdném.“

Střih. Říjnový sraz bude hodně podobný. Zápas proti Albánii byl znovu přidělen do Prahy, tentokrát na Letnou. Nepoučitelní funkcionáři… Vzpomínáte si na loňský rok? Tento soupeř už tu hrál, v Edenu (1:1). Z Balkánu i Německa přijely tisícovky natěšených a hlučných příznivců. Lístky na ně zbyly. Asociace je prodala bez mrknutí oka.

Zisk ze vstupenek je taky argument, nezapomínejte na to.