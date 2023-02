Chybí dvě hvězdy, ale bude to zážitek. České fotbalistky poznají Austrálii

Hodně zajímavý program má teď fotbalová reprezentace žen. Svěřenkyně kouče Karla Rady odcestovaly do Austrálie, kde v rámci turnaje Cup of Nations vyzvou domácí tým, Jamajku a Španělsko. "Je to pro nás další velká výzva," řekl trenér národního týmu.

České fotbalistky na přípravném turnaji v Austrálii - trénink v Sydney | Foto: FAČR/Pavel Jiřík