Ve třetí řadě reality show Love Island utvořil temperamentní a možná nejkontroverznější pár s dredatou kráskou Rachel a obsadil třetí místo. Před odchodem do vily byl 22letý Claude Lhotecký známý jako nadějný fotbalista brněnské Zbrojovky.

Claude Lhotecký proti Sigmě Olomouc | Foto: se svolením www.fczbrno.cz

V devatenácti letech si urostlý útočník připsal první start v nejvyšší soutěži, v domácím utkání Zbrojovky proti Sigmě Olomouc naskočil na 14 minut. FORTNUNA:LIGU si však od té doby nezahrál.

Lhotecký byl v sezoně 2021/22 na hostování v Kroměříži a se 13 brankami byl společně s Michalem Cupákem nejlepším střelcem týmu. Logicky tak zamířil zpět do Zbrojovky, kde se chtěl ukázat a porvat o místo v áčku.

„Snad šanci dostanu. Není čas, ztrácet čas,“ říkal Deníku.

Lhotecký ale nakonec v ročníku 2022/23 zamířil do brněnského B-týmu, tedy do divize. Tam naskočil do pár utkání na podzim, na jaře už nehrál. Poslední mač za Zborjovku B odehrál 8. října 2022 na půdě Vsetína, kde z penalty srovnával na 1:1.

Claude Lhotecký začal s fotbalem v Pouzdřanech, odkud rychle zamířil do Břeclavi. Odtud nadějný útočník putoval do Brna, ze Zbrojovky v mužské kategorii hostoval nejprve v druholigovém Blansku, kde v ročníku 2020/21 v 13 zápasech dokázal jednou skórovat, v následující sezoně už přišlo zmíněné vydařené angažmá v Kroměříži.