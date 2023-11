Středa, pátek, sobota. Tyhle večery jede v Olomouci večer klub Belmondo. Tam zamířili dva dny před klíčovým utkáním s Moldavskem také tři čeští fotbaloví reprezentanti Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta.

Slávu lze získat různě. Noční klub nazvaný Belmondo je teď tématem číslo jedna hlavně ve fotbalovém světě. Olomoucký podnik hostil v noci ze soboty na neděli bujarý večírek, kterého se zúčastnila kromě amatérských fotbalistů, kteří měli závěrečnou, také trojice českých reprezentantů. Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta za to byli vyřazeni z týmu.

Praha má bar jménem Kozička, který je známý jako noční útočiště celebrit a sportovců především. Jenže fotbalová reprezentace se z Varšavy nepřesunula do české metropole. Utkání s Moldavskem hostí v pondělí Olomouc. A tak fotbalisté večer vyrazili z hotelu právě do Belmonda.

Podnik je oblíbený mezi mladými. Často do něj míří také fotbalisté z okolních týmů Olomouce, kteří sem váží i delší cestu. Například nedávno ze závěrečné Medlova, odkud to měla parta fotbalistů, hrající krajský přebor 37 kilometrů a museli tak taxíkem.

To čeští reprezentanti to měli z NH hotelu v Olomouci pouze 1,3 kilometru. Belmondo se nachází v centru na třídě Svobody nedaleko tržnice či obchodního centra Šantovka. Dveře nočního života otevírá ve 22 hodin. To ale měli fotbalisté již regenerovat na pokojích.

Belmondo disponuje třemi stagemi a na Googlu má hodnocení 3,9 z 5 možných hvězdiček. Je otázka, jaké hodnocení by mu hráči dali v noci. Ráno by asi přemýšleli jinak. Každopádně majitelé můžou být rádi, protože jejich podnik zviditelnili po celé republice. Ač je otázka, zda to potřebuje. V Olomouci je to číslo jedna a bývá v něm i před ním hodně živo.

Den po tažení reprezentantů však na místě není po párty ani stopa. Před klubem zůstaly pouze plné koše.