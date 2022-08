Se zajímavou teorií přišel Jamie Carragher. Legenda Liverpoolu a ostrý komentátor si myslí, že Ronalda žádný klub nechce. Jinak by už přece dávno přestoupil. „Stále je to sice skvělý střelec, ale už to není takový hráč jako před pár lety. Žádný evropský klub o něj aktuálně nemá zájem,“ nechal se slyšet někdejší anglický reprezentant podle serveru Daily Mail.

Carragher si nebral servítky. „Může se mýlit, ale opravdu to tak vypadá, když se ho Manchester United nemůže zbavit.“ Podle něj Ronalda nechce ani nový kouč Erik ten Hag. „Myslím si, že ho Erik ten Hag nechce, a když byste se zeptali v kabině ‚Rudých ďáblů’, tak b vám taky možná řekli, že ho k sobě nechtějí.“

Hvězdný Portugalec, který má doma pět zlatých míčů, se před pár dny dostal do křížku s nizozemským trenérem United poté, co po vystřídání v utkání proti Vallecanu opustil stadion. Ten Hag za to Rolanda veřejně pranýřoval. Je tak evidentní, že to mezi nimi neklape.

„Ten Hag dostal při příjezdu z Ajaxu extrémně obtížný a nechtěný dárek na uvítanou. Ronaldova přítomnost je dědictvím špatného odhadu United. Už tenkrát jsem dal najevo své výhrady a to se potvrdilo.“

Carragher tvrdí, že vedení klubu z Old Trafford udělalo chybu, když loni sedmatřicetiletého Ronalda přivedlo. „Vždycky jsem si myslel, že podepsat Ronalda bylo bizarní rozhodnutí,“ pravil břitce. Manchesteru radí, aby se přestárlé hvězdy zbavil i zadarmo.

Přestože Ronaldo touží po boření dalších milníků v Lize mistrů, což s United nejde, má s klubem smlouvu i na další sezonu. Je ale otázkou je v nedělním zahajovacím utkání sezony v Brightonu nastoupí.