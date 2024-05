Sbohem West Hamu? Coufalův vzkaz vyděsil fanoušky. Vzpomínají i na slávu v Praze

Konec Vladimíra Coufala ve West Hamu je možná na spadnutí. Takový dojem aspoň dělá status, který zveřejnil český obránce na sociálních sítích po posledním domácím zápase Kladivářů v této sezoně. Byl i posledním pro Coufala?

