Do svízelné situace se v londýnském West Hamu dostal obránce Vladimír Coufal. A to i přesto, že mu jeho klub prodloužil smlouvu. Právě podmínky nového kontraktu se mu však podle britských médií nelíbí, a dokonce má i zvažovat přestup.

Vladimír Coufal | Foto: ČTK/Simon Galloway/PA via AP

Se zprávou o tom, že vedení West Hamu United uplatnilo na Vladimíra Coufala opci, kterou měl v kontraktu, a obránce tak v Londýně zůstane do roku 2025, přišel britský deník The Sun. Ten také ale tvrdí, že hráč je z tohoto kroku extrémně nešťastný a zvažuje přestup do jiného klubu.

Coufal i jeho zástupci jsou totiž prý přesvědčeni, že si zaslouží lepší a dlouhodobější kontrakt vzhledem k výkonům, které pod taktovkou manažera Davida Moyese podává.

Právě z toho důvodu má přemýšlet o změně zaměstnavatele, a to buď již v lednovém přestupním období, případně v létě po probíhající sezoně.

V záři reflektorů. Souček prolomil prokletí a zvláštním gólem překonal legendu

Zkušený obránce přestoupil do West Hamu ze Slavie Praha za šest milionů eur, což tehdy bylo více než 162 milionů korun, na podzim roku 2020 a brzy se zařadil k oporám prvoligového celku. Společně s Tomášem Součkem přispěli svému klubu k úspěchům v Premier League, ale i evropských pohárech, když letos na jaře West Ham v pražském Edenu porazil ve finále Evropské konferenční ligy italskou Fiorentinu.

Do dnešního dne odehrál za Kladiváře v nejvyšší anglické soutěži 108 utkání. V letošním ročníku patří k nejvytíženějším hráčům West Hamu, když zasáhl do všech devatenácti ligových zápasů a odehrál téměř komplentní porci minut s bilancí pěti asistencí. Dalších pět startů přidal v Evropské lize a Ligovém poháru.

Přispěl i k postupu české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy do Německa. V národním týmu na sebe ale negativně upozornil i návštěvou olomoucké diskotéky před klíčovým zápasem kvalifikace proti Moldavsku, po které musel reprezentační sraz společně s Janem Kuchtou a Jakubem Brabcem předčasně opustit.