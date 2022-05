Zemřel vlivný agent fotbalových hvězd. Smrt Raioly zasáhla i Tvrdíka

„Není to ten samý hráč, kterého jsme viděli minulou sezonu. Směrem dopředu přinesl o něco víc než Johnson a zapsal asistenci, ale často vypadal na míči ztracený,“ stálo v hodnocení klubového blogu Claret and Hugh k výkonu Coufala v nedělním utkání proti West Hamu.

Proti Frankfurtu si fanoušci přejí Johnsona

Coufal sice nahrál ve 45. minutě Bowenovi na vyrovnávací gól, West Ham přesto nakonec s Arsenalem padl 1:2 a v Premier League nevyhrál čtvrté utkání v řadě. Od analytického serveru SofaScore dostal český bek hodnocení 6.1, což z něj udělalo nejhoršího hráče West Hamu.

Dusno v Londýně. Fanoušci Součkova týmu napadli německé komentátory

„Kladiváři“ jsou aktuálně na sedmém místě, které zaručuje kvalifikaci o Evropskou konferenční liga, stále je však naděje na účast v Lize mistrů. Pokud West Ham přejde ve čtvrteční odvetě semifinále Evropské ligy přes Frankfurt, bude bojovat ve finále o přímou vstupenku do Ligy mistrů. „To by byl nejlepší způsob, jak si zajistit Evropu. Hráli bychom Ligu mistrů a to by byl velký sen pro všechny ve West Hamu,“ uvědomuje si Coufal. Z diskuzí na fanouškovských fórech West Hamu ale převažuje názor, že by měl hrát jeho konkurent Johnson.