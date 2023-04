Že má Cristiano Ronaldo po přestupu do Saúdské Arábie na růžích ustláno? Ne tak úplně. Portugalská superhvězda v barvách Al-Nassru je častým terčem provokací soupeře. Jinak tomu nebylo ani v nedělním utkání, ve kterém jeho celek remizoval s Al-Feihou…

Cristiano Ronaldo v dresu portugalské reprezentace | Foto: Cao Can/Xinhua News/Profimedia

V Saúdské Arábii probíhá fotbalová renesance. Země jihozápadní Asie nejprve předvedla velmi sympatické výkony na mistrovství světa v Kataru. V úvodním utkání dokonce porazila pozdější mistry světa z Argentiny 2:1, poté ale těsně nepostoupila ze základní skupiny.

Fotbalovou horečku následně přiživil přestup hvězdného Cristiana Ronalda, který po nevydařeném návratu do Manchesteru United odešel do Al-Nassru. Tam podepsal pohádkovou smlouvu do roku 2025 s ročním příjmem 200 milionů eur (v přepočtu asi pět miliard korun).

V barvách celku z Rijádu si trojnásobný vítěz ankety Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa připsal v deseti ligových zápasech jedenáct branek a dvě asistence. Podle očekávání tak válcuje saúdskouarabskou Saudi Professional League.

Nepovedený zápas

V nedělním utkání proti Al Feize Al-Nassr pouze remizoval 0:0, na vedoucí celek ligy Al-Ittihad tak ztrácí tři body. A nedařilo se ani samotnému Ronaldovi. Portugalský superstřelec dostal za matný výkon od saúdskoarabských médií podprůměrnou známku 6,2 (nejlepší je 10, pozn. red.). Remíza zjevně osmatřicetiletého Ronalda frustrovala natolik, že ukázal své temnější já.

Z kamerových záznamů bylo totiž viditelné, že jeden z protihráčů na slavného Portugalce pokřikoval: „Nechceš hrát, co?!“. Provokace pětinásobného vítěze Ligy mistrů rozlítily natolik, že se zapojil do peprné slovní výměny, která pokračovala až před šatny obou celků.

Po zisku titulů v anglické Premier League, španělské La Lize a italské Serii A tak před Ronaldem v Saúdské Arábii stojí další výzva. Musí se obrnit proti provokacím protihráčů a pokusit se získat mistrovský vavřín ve čtvrté zemi.