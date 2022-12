Cristiano Ronaldo v Manchesteru United strádal. Kvůli sporům s koučem Erikem ten Hagem vysedávala trucující hvězda jen na lavičce. Ale pořád tu byla vidina úspěchu s národním týmem. Právě k portugalské reprezentaci Ronaldo upínal veškerou naději. „Byla to dlouhá cesta, ale ještě zdaleka nekončí. Pořád mám velké ambice,“ tvrdil Ronaldo před světovým šampionátem v Kataru.

Rozchod ve zlém. Ronaldo po kritice klubu skončil v Manchesteru United

Plánoval, že za Portugalsko bude hrát minimálně do mistrovství Evropy v roce 2024. „Je tady spoustu velkých talentů se skvělou budoucností. I proto doufám, že pár let ještě za tenhle tým hrát budu. Pořád cítím motivaci,“ hlásala fotbalová legenda.

Jenže uběhlo pár měsíců a všechno je jinak. Portugalsko vypadlo na šampionátu už ve čtvrtfinále s největší senzací turnaje Marokem, navíc z kapitána a lídra týmu se stal jen druhořadý náhradník. Ronaldo vyřazení těžce nesl a při odchodu z katarské scény brečel.

„Toužil jsem pro naši zemi vyhrát světovou trofej, to byl můj největší cíl. Bohužel ten sen se rozplynul,“ bědoval zdrcený Portugalec a hlásal, jak moc se pro portugalský národ obětoval. „Tvrdě jsem za to bojoval. Ten sen byl krásný, dokud trval.“

Ronaldo po neúspěchu v Kataru zbilancoval svoji reprezentační kariéru, ovšem konec v národním týmu neoznámil. Jeho přestup do Saúdské Arábie je však indicií k tomu, že portugalský dres už neoblékne.

Portugalský fotbalista Cristiano RonaldoZdroj: ČTK/AP/Rui Vieira

Nepsané pravidlo

Sedmatřicetiletý kanonýr podepsal smlouvu s an-Nasrem až do roku 2025, kde si ročně vydělá astronomickou částku 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun). A právě úprkem z Evropy si sám zabouchnul dveře od reprezentace.

„Radši si vydělá hodně peněz, i když ví, že to bude něco stát. Pochybuji, že poté, co začne hrát v Saúdské Arábii, bude povolán do národního týmu,“ prozradil fotbalový agent Paulo Barbosa pro server Sport Express.

Mezi Portugalci totiž existuje nepsané pravidlo, že hráč působící v Emirátech nebo Saúdské Arábii není zván do národního týmu. „Hraje se tu jiný fotbal, intenzita hry jiná,“ vyvěstil Barbosa.

VIDEO: Dusno kolem Ronalda. Sraz reprezentace provázel vlažný pozdrav spoluhráče

Pětinásobný držitel Zlatého míče obdržel nabídku ze Saúdské Arábie od nejmenovaného klubu už v létě, ale rozhodl se pokračovat na Old Trafford. Po kontroverzním rozhovoru s novinářem Piersem Morganem, ve kterém celý Manchester zkritizoval, s klubem přece jen rozvázal smlouvu a od 22. listopadu byl volným hráčem.

O starého a hlavně drahého Ronalda v Evropě nebyl zájem. Podle novináře ESPN Taylora Twellmana lákal portugalskou hvězdu Kansas City z americké MLS, který údajně nabízel podobné finanční podmínky jako Arabové. Ronaldo ale upřednostnil an-Nasr.

„Toužím zažít novou fotbalovou ligu v jiné zemi. Vize an-Nasru je velice inspirativní,“ pronesl Ronaldo po podpisu dvouleté smlouvy.

Brzo se ukáže, jestli to byl správný krok. Každopádně jeho dny v portugalském nároďáku jsou pravděpodobně sečteny.