„Cristiano Ronaldo opustí Manchester United po vzájemné dohodě, a to s okamžitou platností. Klub mu děkuje za mimořádný přínos během jeho dvou angažmá na Old Trafford, kdy v 346 zápasech nastřílel 145 gólů, a přeje mu i jeho rodině do budoucna vše dobré," uvedl Manchester United v oficiálním prohlášení.