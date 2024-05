Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Steven Gerrard… Saúdskoarabská fotbalová liga má co nabídnout, alespoň pokud jde o hvězdná jména hráčů či trenérů. Ale je na to někdo zvědavý? Uplynulá sezona nejvyšší soutěže měla průměrnou návštěvnost jen o kousek vyšší než například tuzemská FORTUNA:LIGA. Arabské plány jsou ovšem čím dál smělejší.

Cristiano Ronaldo v dresu Al-Nassr. | Foto: Profimedia

Ty rozdíly bijí do očí. Zatímco bohaté kluby Al-Ahli a Al-Ittihad mají ve městě Džidda (přesněji řečeno kousek za městem) luxusní arénu pro 62 tisíc diváků, týmy jako Damac, Al-Taawoun či Al-Fayha hrají na stadioncích s kapacitou mezi pěti až sedmi tisíci. A stejně mívají vyprodáno jen párkrát do roka.

Hodně se mluví o saúdskoarabském fotbalovém boomu, ale přivábit (vysloužilé) hvězdy na dechberoucí gáže je jedna věc, zatímco vzbudit v domácích fanoušcích opravdový a trvalý zájem o kopanou je něco docela jiného. Tady jen peníze nepomůžou. Čísla však mluví jasně, zájem o Saudi Pro League (SPL) oproti minulé sezoně dokonce lehce poklesl.

Průměrná návštěvnost na zápasech osmnáctičlenné ligy dělala v právě ukončeném ročníku 8159 diváků na zápas, což je pouze o necelé dva tisíce víc než česká FORTUNA:LIGA. Ta přitom nemá Ronalda ani ropné miliardy. Srovnávat to s velkými evropskými soutěžemi, jako jsou Premier League a Bundesliga, nemá smysl.

Například domácí průměr Al-Nassru byl 17 822 diváků na zápas, tedy asi jako u Slavie a Sparty. A výše zmíněné týmy z Džiddy dokázaly svůj obří stadion naplnit v průměru z jedné třetiny.

Drahý marod Neymar

Devětatřicetiletý Cristiano Ronaldo přitom dělal co mohl, aby se na arabských trávnících bylo na co koukat. V dresu Al-Nassr nastřílel rekordních 35 gólů, předvedl čtyři hattricky a přidal i jedenáct asistencí. Zaujal také neslušným gestem na adresu fanoušků soupeře, kteří se jali posměšně skandovat „Messi, Messi“.

Mistrem ligy se však stal (pošesté za posledních osm let) suverénní Al-Hilal, který měl na druhý Al-Nassr po závěrečném kole čtrnáctibodový náskok. Šampioni během sezony ani jednou neprohráli, a to se museli obejít bez míčového mága Neymara. Brazilec s ročním platem skoro pět miliard korun se na podzim zranil a stále není fit. Dělá to z něj asi nejdražšího sportovního maroda na světě.

„Pořád je to hvězdný hráč s neuvěřitelným talentem. Prochází nyní zásadní fází léčby a doufáme, že se k týmu připojí v srpnu nebo v září,“ řekl trenér mistrů Jorge Jesus. Z ligových výsledků ovšem vyplývá, že Al-Hilal se na hřišti bez Neymara celkem hravě obejde.

Smělé plány do budoucna

Arabská liga rozhodně nepatří k soutěžím s vyváženou kvalitou týmů. Vždyť mezi prvním a třetím mužstvem (Al-Ahli) byl rozdíl 31 bodů. Pro poměry v ropném království je navíc charakteristické, že čtyři nejúspěšnější kluby, tedy Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ahli a Al-Ittihad, mají stejného majitele. Je jím vládní Public Investment Fund, kterému mj. patří i Newcastle United.

Většinu ostatních klubů financuje ministerstvo sportu. V plánu však prý je jejich postupná privatizace, což by mělo vést ke vzniku alespoň částečně konkurenčního prostředí. Ostatně liga se netají tím, že chce patřit k nejlepším soutěžím na světě.

„Naším současným cílem je patřit do top 10 fotbalových lig. Výhledově chceme být samozřejmě nejlepší. Uvidíme, zda to bude trvat deset, dvacet nebo pětadvacet let. Rozhodně to ale chceme,“ dal se slyšet Michael Emenalo, sportovní ředitel SPL.

Arabové už slibují další letní nákupy, rádi by ulovili například Mohameda Salaha či Kevina De Bruyneho. Ne vždy se však nákup hvězdy na sklonku kariéry vyplatí. U Ronalda to vyšlo, ale třeba takový Karim Benzema v Al-Ittihadu moc nezářil. Podobně jako Neymar bojoval se zdravotními trably.

Emenalo proto tvrdí, že arabské kluby teď chtějí víc cílit na fotbalisty, kteří nejsou za zenitem, ale na vrcholu sil. U Kyliana Mbappého to ovšem nevyšlo. Liga má rovněž zvýšit kvótu pro zahraniční hráče. A mezi svými „terči“ má i trenéry. Steven Gerrard už má za sebou sezonu na lavičce Al-Ettifaq (skončil šestý), teď prý SPL mocně láká Josého Mourinha.