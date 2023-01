Chvílemi to dokonce vypadalo, že Rijád vítá exkluzivní příjezd saúdskoarabského prince. Ronaldo byl v uplynulém týdnu představen jako nejlepší fotbalista světa, jeho první setkání s šejky sledovalo v místním parku Mrsool přes 25 tisíc nadšenců.

Ronaldo odchází do Saúdské Arábie. Za rok si vydělá téměř pět miliard

Portugalský kanonýr tak oficiálně odstartoval novou kapitolu života v arabském fotbale, s lídrem tamější ligy klubem Al Nassr podepsal astronomickou smlouvu na dva a půl roku v hodnotě přibližně 200 milionů eur ročně.

Na hrací ploše zatím Ronaldo neodehrál ještě ani minutu, přesto už je o něj zájem po celé zemi. Fanoušci ihned odstartovali zběsilý nákup dresů s číslem 7, sociální sítě klubu plní snad každá denní aktivita pětinásobného držitele Zlatého míče.

Porušení zákona, ale…

Nicméně jestli je opravdu něco, s čím ani samotný rodák z Madeiry vůbec nepočítal, tak rozhodně pozornost přísných saúdskoarabských úřadů, které v posledních dnech intenzivně krouží okolo jeho vztahu s dlouholetou partnerkou Georginou Rodriguezovou.

Pobyt portugalské superstar a slavné modelky totiž může v zemi Arabského poloostrova vyvolat kontroverze. Konkrétně se jedná o porušení jednoho ze saúdských zákonů, jenž vykládá přísný zákaz společného soužití nesezdaných párů.

Definitivní konec? Ronaldo dal před Portugalskem přednost balíku peněz od šejků

A to znamená v případě Ronalda velký problém. Podle španělské tiskové agentury EFE mu však mírně do karet hraje status jednoho z nejobchodovatelnějších sportovců na světě, což by jej mělo chránit před právními kroky ze strany saúdské vlády.

Tuto informaci navíc potvrdili i tamější právníci, kteří doplnili, že je velice málo pravděpodobné, že by se saúdské úřady chtěly dobrovolně zaplétat do vztahu fotbalisty s Rodriguezovou. Navíc do vztahu dvou cizinců.

Co takhle svatba, Cristiano?

„Přestože zákony stále zakazují soužití bez manželské smlouvy, úřady začaly přivírat oči a nikoho nepronásledují. Tyto zákony se však používají, když je nějaký problém nebo trestní čin,“ citovala jednoho z právníků agentura EFE.

„Saúdskoarabské úřady dnes do této záležitosti v případě cizinců nezasahují, ale zákon nadále zakazuje soužití mimo manželství,“ dodal další expert a zároveň potvrdil, že by vztah portugalské hvězdy měl zůstat bez jakéhokoliv právního povšimnutí.

Cristiano Ronaldo se svou partnerkou Giorginou na slavnostním přivítání v RijáduZdroj: Profimedia

K současné situaci se zatím nevyjádřila saúdská vláda ani samotný Cristiano Ronaldo, jenž už se dříve nechal slyšet, že společný sňatek s modelkou je v jistých plánech do budoucna. „Teď o tom nepřemýšlím, ale je to něco, co si oba určitě zasloužíme,“ pronesl v kontroverzním listopadovém rozhovoru pro Pierse Morgana.

Debut Ronalda ve žlutomodrém dresu se neprodleně blíží, zatím si však Portugalec odpykává odložený dvouzápasový trest FA za rozbití telefonu fanouška Evertonu. Do akce by měl naskočit až 22. ledna v domácím utkání proti Al-Ettifaq.