Ronaldo a zakázaná láska. Jeho modelka přidělává arabským šejkům starosti

Tvrdík přidal i pár fotek, na jedné z nich předává podepsaný dres Slavie, žádné bližší informace ale neuvedl. A tak fanoušci začali spekulovat o tom, že by Ronaldo mohl přijít do Edenu na hostování, pokud by Pražané urvali titul a postoupili do Ligy mistrů.

Před časem se v médiích propírala Ronaldova klauzule, díky níž by mohl odejít na hostování do Newcastlu v případě, že by anglický klub, který od roku 2021 vlastní saúdskoarabský investiční fond, probojoval do Ligy mistrů.

Pohádkové bohatství v Rijádu

Sedmatřicetiletý Portugalec podepsal v an-Nasru lukrativní kontrakt na dva a půl roku, za sezonu by si měl vydělat astronomických 200 milionů eur (4,9 miliardy korun). Ronaldo během mistrovství světa v Kataru skončil v Manchesteru United, jehož vedení i trenéra Erika ten Haga zkritizoval v peprném televizním rozhovoru.

Definitivní konec? Ronaldo dal před Portugalskem přednost balíku peněz od šejků

An-Nasr je devítinásobným mistrem Saúdské Arábie. V týmu jsou i známé tváře. V brance chytá Kolumbijec David Ospina, který dříve působil v Arsenal nebo Brazilec Luiz Gustavo z Bayernu Mnichov. Trenérem je Francouz Rudi Garcia, bývalý kouč AS Řím, Lyonu nebo Marseille.

První soutěžní duel by měl Ronaldo odehrát 22. ledna proti Ittifáku. Premiéru v novém klubu si ale odbude už o pár dní dříve. Ve čtvrtek 19. ledna se v Rijádu uvede v exhibičním utkání proti Paris St. Germain. Ronaldo tak svou premiéru vyšperkuje soubojem proti Lionelu Messsimu.