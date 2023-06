Lepší vlohy mít snad ani nemůžete. Cristiano Ronaldo je pětinásobným vítězem ankety Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa a pětinásobným vítězem Ligy mistrů. Aktuálně osmatřicetiletá portugalská legenda má už pět dětí, největší naděje vložil Ronaldo do svého prvorozeného syna Cristiana Ronalda juniora.

Cristiano Ronaldo. | Foto: ČTK / DPA / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Aktuálně plní třináctiletý potomek slavné hvězdy titulky světových médií nejen kvůli nejasnostem okolo identity jeho matky, ale i kvůli nespornému fotbalovému umění.

V době, kdy hrál Ronaldo za Juventus Turín, se jeho syn zapojil do mládežnického programu italského velkoklubu. Objevilo se několik videí, která ukazovala, že mladý Cristiano podělil hodně umu po svém tatínkovi – především rychlost a dobré vedení míče.

Zdroj: Youtube

S fotbalem začal Cristiano Ronaldo odmalička a vybral si stejně jako otec číslo 7. V roce 2022 už podepsal rodák ze San Diega smlouvu s mužstvem Manchesteru United do 12 let, poté ale musel následovat svého otce, který šel za lukrativním angažmá do Al-Nassru v Saúdské Arábii.

K úspěchu je třeba práce a odhodlání

Zde je v programu Mahd Academy začleněn do skupiny, kde jsou jeho spoluhráči v průměru o dva roky starší. „Uvidíme, jestli se z mého syna stane fotbalista jako já. Říká, že bude lepší než já. Adaptuje se opravdu dobře, bylo to ale pro něj jednodušší než pro mě. Má ale potenciál – je rychlý a skvěle dribluje s míčem, ale to nestačí. Vždycky mu říkám, že k úspěchu je potřeba práce a odhodlání,“ vštěpuje svému synovi Ronaldo.

Pokud ale mladý junior odejde z fotbalového prostředí ,nebude Ronaldo zklamaný. „Nebudu na něj tlačit, aby se stal fotbalistou. Pokud se ale zeptáte, jestli chci, tak řeknu bez váhání ano. Budu ho ale podporovat v čemkoliv, nejdůležitější je stát se nejlepším v jakémkoliv oboru,“ dodal Ronaldo.