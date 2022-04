Smrtelné tlačenice, sex na tribuně a blázinec. Fotbal v Africe je někdy divočina

Zkrátka věci, díky kterým se skotští Rangers netěší v Česku oblibě. Ono vlastně ani ve Skotsku nepatří mezi ty oblíbené, důvodem jsou hlavně jejich fanoušci.

Před rokem byl mačetou v jedné ze čtvrtí Rangers ubodaný pětatřicetiletý fanoušek Celticu polského původu Kamil Charyszyn, další incident na sebe nenechal dlouho čekat. Během nedělního "Old Firm" derby mezi Rangers se Celticem byl při poločasovém odchodu do kabin trefen skleněnou lahví jeden z členů realizačního týmu Celticu, ten nakonec vyvázl s tržnou ránou na hlavě.

.Druhý problém přišel před začátkem druhého poločasu, kdy si hostující brankář Joe Hart stěžoval na rozbité sklo v pokutovém území, čímž se start druhé půle protáhl. "Je to zklamání, protože jde o zápas, který je vidět po celém světě a je to událost sama o sobě. Hrají spolu první a druhý tým tabulky a nechcete tam pár idiotů, aby to zničili," byl naštvaný po utkání trenér Celticu Angeho Postecogloua.

Rangers na domácí půdě nakonec podlehli vedoucímu Celticu 1:2, na první místo a obhajobu titulu tak ztráci šest bodů.