Nad tím zřejmě zůstává rozum stát. A ještě dlouho bude. Každý, kdo zná italského rebela Maria Balotelliho, dobře ví, že tento chlapík umí překvapit. Už několikrát ve své kariéře okouzlil světové stadiony překrásnými brankami. Kam přišel, tam přitahoval veškerou pozornost.

Jenže kromě krásných fotbalových momentů byl a dodnes je „Super Mario“ známý také jako věčný potížista, který problémy doslova přitahuje jako magnet. Po sérii neúspěšných štací ve Francii a domovské Itálii před sezonou kývl na lukrativní nabídku z Turecka.

Demirsporu, kde Balotelli působí s bývalým slávistou Simonem Delim, se ale začátek letošního ročníku se jim hrubě nepovedl. Tři zápasy, tři porážky. Nejhorší start za poslední roky a v týmu rodáka z Palerma začalo být již od začátku pořádně úzko. A aby toho nebylo málo, tak o další rozruch se postaral sám Balotelli.

Neudržel nervy na uzdě

Jednatřicetiletý kanonýr vydržel být hodným chlapcem jen a pouze tři utkání. V tom posledním nastoupil Demirspor proti Konyasporu, kde už se od favorita očekávaly povinné tři body. Jenže se psala 56. minuta zápasu a ze hřiště byl stažen italský útočník Mario Balotelli.

Balotelli wasn't happy after being subbed off in the 56th minute…



Some things never change ?



? @beINSPORTS_TR pic.twitter.com/rtx9VLGq7y — Footy Accumulators (@FootyAccums) August 27, 2021

„Proč zase já?“ divil se ihned po vystřídání. Ani v tomto utkání zřejmě nepřesvědčil trenéra Sameta Aybabu a byl již podruhé v sezoně předčasně poslán na lavičku. Utkání nakonec skončilo ostudnou remízou 1:1, ale o pořádnou podívanou se postaral „hrdina“ Balotelli.

Bývalý hráč věhlasných klubů jako je Liverpool, Manchester City nebo Inter Milán opět neudržel nervy na uzdě a rozhodl se vylít ven všechnu zlost. Jenže svůj plán tak úplně nedomyslel a na pranýř si místo kolem ležících předmětů vzal svého vlastního spoluhráče.

Řev, vztek a poté absolutně nepochopitelný úder pěstí do ramene svého parťáka. Po zápase se k incidentu odmítli vyjádřit jak italský rebel, tak rovněž vedení klubu. Ono k tomu asi není co říct. Balotellimu už se totiž nějaký ten pátek nedaří a zdá se, že jeho tehdy věhlasná forma začíná pomalu odcházet do fotbalového důchodu.

Po utkání navíc Demirspor odvolal pro špatné výsledky současného kouče Aybabu. Nahradit jej má Balotelliho krajan Montella, který by měl italskou kometu zase trochu zkrotit.

Otázkou zůstává, zda vůbec existuje nějaký recept na uklidnění této výbušniny…

V Turecku se to aférami jenom hemží



V Turecku vládne řada korupčních afér a výstřelků fotbalistů. Pamětníci jistě vzpomenou na velkou korupční kauzu istanbulského Fenerbachce z roku 2011, které bylo pro podezření z manipulace ligových zápasů dokonce na čas vyřazeno z evropských pohárů.



Nyní je pod palbou zase úřadující mistr Trabzonspor, jenž je kritizován pro velkou přízeň ze strany nenáviděného prezidenta Erdogana.



Několik pořádných afér si připsal bývalý záložník Barcelony a známý potížista Arda Turan. Před třemi lety v ligovém utkání napadl rozhodčího, vyfasoval nejvyšší trest v historii tureckého fotbalu v podobě tučné finanční pokuty a šestnáctizápasové stopky. Na diskotéce v Istanbulu zase obtěžoval ženu známého tureckého zpěváka, kterému následně v pěstní bitce zlomil nos a poslal ho na operaci do nemocnice. Jednou dokonce v letadle napadl novináře, když mu položil příliš osobní otázku.



Jednoduše blázen.



Ale ani samotní fotbalisté si tu nežijí jako v bavlnce. Bídné vyplácení platů, problémy s bydlením, nebezpečí v ulicích, na stadionech divočina a strach o holý život. O tom by mohl vykládat hodiny třeba bývalý obránce Tomáš Sivok či exslávista Miroslav Stoch.