Ovládnout West Ham United? To je pro něj málo. Daniel Křetínský má s tradičním britským klubem velké plány. Český miliardář a majitel Sparty se snaží získat většinový podíl v United a stát se majitelem klubu. S tím se ale nespokojí. Pokud jeho záměr vyjde, s West Hamem koupí i London Stadium.

Miliardář Daniel Křetínský. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Není to tak dávno, co nad jejich výkony žasla celá Anglie. Jenže úspěšné časy jsou ty tam. Pozice West Hamu v Premier League se zásadně změnila. V United teď mají (nejen) fotbalových starostí až nad hlavu. Kladiváři se zmítají v krizi, bojují o záchranu a na tým dopadá tvrdá kritika ze všech stran, českou dvojku Tomáš Souček a Vladimír Coufal nevyjímaje.

Zatímco parta kouče Davida Moyese bojuje víkend co víkend o holý život, v zákulisí se vedou tahanice o ovládnutí klubu. A za nitky tahá Daniel Křetínský. Český miliardář, který už vlastní fotbalovou Spartu, se snaží rozšířit své portfolio sportovních značek o West Ham United.

Když Křetínský v listopadu 2021 koupil 27 procent akcií klubu (údajně za 200 milionů liber), stal se druhým největším akcionářem za bývalým welšským pornografickým magnátem Davidem Sullivanem. Po úmrtí dlouholetého spolumajitele United a obchodního partnera Sullivana, šestaosmdesátiletého Davida Golda, letos v lednu, je jméno českého byznysmena opakovaně spojováno s úplným převzetím klubu. Podle britských médií je Křetínský připraven zaplatit za pětadvacetiprocentní podíl po Goldovi přes 150 milionů liber.

Koupí s akciemi i stadion?

Teď se na Britských ostrovech vyrojily další informace. S většinovým podílem v klubu by měl Křetínský koupit i olympijský stadion, který mají Hammers v pronájmu. Tahle strategie českého miliardáře má přimět Sullivana a rodinu Goldových k tomu, aby Křetínskému vládu nad United přenechali.

Právě London Stadium, kam se Kladiváři přestěhovali v roce 2016, leží v žaludku skalním fanouškům. Olympijský stadion se šedesátitisícovou kapacitou totiž není typickým uzavřeným fotbalovým stánkem, jako býval Boleyn Ground ve čtvrti Upton Park, kde klub sídlil 112 let. Největším nedostatkem je velká vzdálenost mezi hřištěm a tribunami i příliš rozlehlé ochozy. Tím největším průšvihem ale je, že klub stadion nevlastní. A právě Křetínský by mohl všechny palčivé problémy vyřešit.

Přestavba na ryze fotbalový stánek

„West Ham dal jasně najevo, že pokud jde o stadion a o to, kdo klub kompletně převezme, nic není smeteno ze stolu,“ naspal Martyn Ziegler, hlavní sportovní reportér deníku The Times. Podle něj se Křetínský nebrání koupi stadionu. „Blízcí českému miliardáři, který se stal jedním z hlavních akcionářů klubu a nyní může dokončit úplné převzetí, říkají, že by byl otevřen dohodě o stadionu,“ prozradil britský novinář s tím, že dohoda o prodeji stadionu West Hamu by téměř jistě musela zahrnovat kompenzační platbu pro britskou atletickou federaci, která stadion díky atletické dráze také využívá.

Ve West Hamu si od obchodu hodně slibují. Křetínský by totiž mohl investovat do přestavby stadionu na skutečnou fotbalovou arénu, pokud by ho vlastnil. Na internetu už dokonce kolují studie, jak by mohl stánek Hammers v budoucnu vypadat. Některé návrhy přestavby jsou impozantní. Nejdřív ale klub nebo Křetínský musí olympijský stadion koupit.

Úskalí je přitom mnoho. Navíc West Ham nesmí otálet. Hodit vidle do jejich plánů by mohli londýnští rivalové z Chelsea. Blues chtějí postavit na Stamford Bridge nový stadion s kapacitou 60 000 míst za 2 miliardy liber. Dokončení by trvalo čtyři roky a během téhle doby by si mohli pronajmout olympijský stadion, na kterém United končí nájemní smlouva. Majitelé Kladivářů a Křetínský se tak potřebují dohodnout co nejrychleji.