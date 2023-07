V Edenu si mnou ruce. Prodejem Davida Juráska do Benfiky Lisabon se fotbalová Slavia napakovala. Do klubové kasy mělo údajně přitéct 310 milionů korun. Šéfovi českého vicemistra Jaroslavu Tvrdíkovi ale přece jen něco chybí k úplné spokojenosti. Za sešívaný klenot požadoval vyšší částku, a tu nedostal.

Během necelých dvou sezon ve Slavii se David Jurásek vyprofiloval v top fotbalistu evropských parametrů. Z dvaadvacetiletého levonohého obránce se rychle stalo exkluzivní zboží. Do Edenu chodily nabídky na služby českého reprezentanta z Anglie, Španělska, Německa i Francie.

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík si cenil Juráska na 15 milionů eur. Jenže nikdo z nápadníků tolik vysázet nechtěl. A tak Tvrdík zvolil osvědčenou portugalskou cestu. Juráska prodal do slavného klubu Benfica Lisabon, stejně jako před rokem Alexandra Baha (za 8 milionů eur). Přestup prý ale nebyl uzavřen za 13 milionů eur, jak se v portugalských médiích spekulovalo.

„Neudělali jsme příliš dobrý obchod,“ přiznal slávistický prezident Tvrdík v rozhovoru pro portugalský deník O Jogo. Vyjednávání se sportovním ředitelem Benfiky Ruiem Pedrem Brazem prý bylo extrémně náročné. „Musím říct, že jednání s ním bylo nejtěžší za dobu, co jsem u fotbalu. Dělá svou práci velmi dobře.“

Benfica nakonec upřednostnila Juráska před devatenáctiletým maďarským objevem Milošem Kerkezem z AZ Alkmaar. Tvrdík Portugalce ujistil, že si vybrali správně. „David je lepší než Kerkez, pro Benfiku bude skvělou posilou.“

I ve Slavii ale může panovat spokojenost, i když tým přišel o klíčovou oporu.

„Tak to prostě je, z ekonomického hlediska je přestup Davida skvělý, naplnili jsme rozpočet. Všichni víme, že to tady už přerostl, je to skvělá vizitka pro něj i pro klub. Sportovní část bude na nás, abychom ho nahradili tak, aby to tým unesl a neztratil kvalitu,“ uvědomoval si kouč Jindřich Trpišovský. „Nikoho jako on v kádru nemáme a ani v dohledné době mít nebudeme, takže to bude těžké.“

Podle něj se Jurásek v Benfice prosadí. „Fotbalově má na to stoprocentně, mentalitou taky, otázka je jen to, jak dlouho mu bude trvat, než se uchytí. Myslím si ale, že zvolil perfektní klub, hrají podobný fotbal jako my,“ přemítal kouč Slavie.

Pro poctivého dříče ze třítisícové obce Dolní Němčí nemusí být Lisabon konečnou stanicí. „Jeho příběh je neuvěřitelný. Sám jsem zvědavý, kde nakonec skončí. Když jsem kdysi přišel do Slavie, říkal jsem o Sukovi (Součkovi), že jednou bude kapitán nároďáku a udělá velký přestup. To se povedlo a myslím si, že David svojí kvalitou, naturelem i líbivostí pro diváky může takových přestupů napříč kariérou zažít více.“