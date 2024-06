Už je to tady. Znovu. Právě utkání Česko - Turecko určí další osud obou reprezentací na mistrovství Evropy. Co se před středečním zápasem probírá v Istanbulu? Dokážou se fanoušci Galatasaraye a Fenerbahce Istanbul spojit kvůli reprezentaci? A na co si dát pozor u Ardy Gülera? Odpovědi nejen na tyhle otázky dává Deniz Evren, pravděpodobně největší expert na turecký fotbal v Česku.

Má české občanství, narodil se v Praze, ale mnohem víc rozumí tureckému fotbalu. Aby také ne, Deniz Evren má kořeny u Bosporu. Pochází odtamtud jeho tatínek (maminka je Češka). "V roce 2004 jsem poprvé viděl Fenerbahce naživo, bylo to na Letné, když tým porazil Spartu v Lize mistrů," vzpomíná.

Denně sleduje, co se děje v Turecku ve spojitosti s fotbalem. A teď ještě víc. Šampionátem žije celá země.

Jaká nálada panuje v Turecku před zápasem s českou reprezentací?

Poněkud zvláštní, chaotická. Jak už to tak v Turecku bývá po nepovedeném utkání na evropském šampionátu, tamní veřejnost trenéra Montellu při kritice vůbec nešetří. Řeší se, proč udělal před zápasem s Portugalskem tolik změn, když se v prvním utkání turnaje podařilo zvítězit. Turecko řeší podobné problémy téměř každé Euro, a často se vytvářejí tam, kde nejsou. A to neplatí pouze pro fotbal. Skoro jako kdyby se národ tím chaosem živil.

Můžete dát nějaký konkrétní příklad?

V pondělí se objevily záběry z tréninku, kde trenér odebírá Ardu Gülerovi rozlišovák a posílá jej trénovat individuálně. Reakce na to byly velmi negativní, takže asociace musela zveřejnit prohlášení, snažila se uklidnit veřejnost.

Vzájemná bilance Česka a Turecka je vzácně vyrovnaná (5-1-5), ale poslední zápasy včetně velkých turnajů vycházejí lépe Turecku. Mluví se o tom, může to přinést - psychologickou - výhodu?

Mírnou asi ano. Jak říkáte, Turecku se proti Česku na velkých turnajích daří. Ovšem nic netrvá věčně. A proč by to česká reprezentace nemohla zlomit právě nyní? Turci si na Čechy sice věří, ale vysoký tlak, který jde ruku v ruce s chaosem, jenž jsem zmiňoval, to turecké reprezentaci vůbec neusnadňuje. Čeští reprezentanti jsou na tom navíc lépe fyzicky a podle mého se v posledním utkání prezentovali velmi dobrou hrou, byť tomu tedy výsledek neodpovídá.

Jak moc se v Turecku vzpomíná na slavný zápas a obrat na Euru 2008?

Semifinále na Euru 2008 je posledním větším úspěchem turecké reprezentace, takže i na samotný turnaj se vzpomíná velmi často. Těch obratů na poslední chvíli tam Turecko zažilo více. Zápas s Českem se připomíná hodně z toho důvodu, že to bylo klíčové utkání, a navíc se pravděpodobně jedná o jedno z deseti nejlepších utkání celé historie evropských šampionátů. Je to jeden z těch zápasů, kdy si každý turecký fanoušek vzpomene, kde a s kým tento zážitek prožil. Však to určitě znáte z Eura 2004, kdy Češi stejně otočili zápas proti Nizozemsku.

Je hezké vidět, že taková nostalgie funguje i jinde…

Každoročně se v Turecku dělají rozhovory s aktéry utkání, kteří vzpomínají na detaily ze zápasu a vlastně i celého turnaje. Každý turecký fanoušek si to utkání vždy rád připomene. Z nostalgie i z toho důvodu, že turecký národ dlouho čeká na nějaký další úspěch. V porovnání s dneškem se navíc tehdy mělo Turecko celkem dobře i z ekonomického a socio-politického hlediska, takže je to částečně asi i vzpomínání na tu dobu samotnou.

Hvězdou tureckého fotbalu je teď Arda Güler. Uznávaný kouč Fatih Terim dokonce zmínil, že má potenciál získat Zlatý míč. Souhlasíte?

Už od velmi útlého věku se o jeho talentu vědělo. Když v únoru 2019 podepisoval smlouvu s Fenerbahçe, každý tak nějak očekával, že jakmile na to bude mít věk, prosadí se do A týmu. Osobně jsem však nečekal, že bude jeho růst tak rychlý.

Co jsou jeho největší přednosti?

Přijde mi, že nikdo jiný v tureckém týmu momentálně nedokáže číst hru tak dobře, jako to dělá on. Se vší úctou k Hakanovi Çalhanoğlu. O tři sekundy dříve přesně ví, co udělá a jak se asi bude herní situace dále vyvíjet. Jeho působení na hřišti má na tým velmi pozitivní vliv, protože převezme iniciativu a sám diriguje hru. Bylo to podle mého docela jasně vidět i v utkání s Portugalskem. Jakmile přišel na hřiště, turecký tým se rázem uklidnil. I proto turecká fotbalová veřejnost tolik tlačí na to, aby Arda hrál. Ono to totiž skutečně často vypadá tak, že jakmile je na hřišti, tým hraje směrem do útoku dobře.

S českým fotbalem už má zkušenosti. V šestnácti letech jako náhradník Fenerbahce zazářil proti Slavii. Jak od té doby vyzrál?

Mně připadá, že hraje rozvážněji. On byl už tehdy velmi šikovný, ale teď si spíše počká, než že by se pustil do kličkování. Rád si s míčem pohraje, ale zdá se mi, že pro nějakou fintu se rozhodne až ve chvíli, kdy už nemá moc na výběr. Na jednu stranu fanoušci vidí jeho individuální schopnosti o něco méně, ale na druhou stranu se asi více adaptoval na moderní fotbal a na to, co se od něj v jeho klubu očekává. Přece jen, on na hřišti není kvůli tomu, aby kličkoval. Tvořit hru pak umí určitě v rychlejším tempu, než tomu bylo právě před dvěma lety. Fyzicky je silnější, ale to souvisí s jeho přirozeným růstem. Nebojí se chodit do osobních soubojů. Aby soupeři odebral míč, rozhodne se i pro skluz. Určitě je tedy o něco lepší v defenzivní činnosti. Ale především je na svůj věk velmi odolný po psychické stránce. Již pár let má svého osobního psychologa, aby ustál ten vysoký tlak, který na něm leží.

Obrana je kámen úrazu

Myslíte si, že by na něj měli Češi hrát osobní obranu (pokud tedy bude fit)? Dá se mu zápas otrávit?

Těžko říct. On se nějakým způsobem dokáže vymanit i ze zdánlivě ztracených situací. Znepříjemnit se mu to asi nějak dá, ale já jsem to zatím neviděl. Zase nechci, aby to znělo tak, že je dokonalý. Stále toho na té nejvyšší úrovni neodehrál tolik. Pokud ho bude bránit třeba Ladislav Krejčí, bylo by zajímavé tento minisouboj sledovat. Tedy samozřejmě v případě, že budou oba hrát.

Po přestupu do Realu Madrid si moc nekopl, byl dlouho zraněný.

On byl zraněný rovnou dvakrát po sobě. Může to dělat starosti, protože se zraněními měl celkem problémy i ve Fenerbahçe. Teď na turnaji má další bolesti. Snad ho to v takto slibně začínající kariéře příliš nezabrzdí.

Turecký brankář nevěří vlastním očím, co právě jeho spoluhráč provedl.Zdroj: Profimedia

Ovšem konec sezony měl skvělý, za pár týdnů dal v La Lize šest gólů. Překvapuje vás to?

Ano, od něj se čekají spíše asistence, protože je především playmaker. Na střelbě individuálně pracuje a gólový byl hodně i v akademii. V A-týmu Fenerbahçe se také nikdy nebál vystřelit, ale vždy to zkoušel spíše technicky. Podle gólu v utkání s Gruzií to vypadá, že asi přidal i na razanci. V Realu Madrid mu očividně věří. Carlo Ancelotti během sezony ujišťoval fanoušky i novináře, že s Ardou počítají a svou šanci dostane. Stalo se a on ji pevně chytil. Čísla pak měl opravdu velmi dobrá. Prý ho ani příští sezonu nepošlou na hostování, ale prosadit se v takové konkurenci bude mít nesmírně těžké. Však kohokoliv bychom asi letos tipovali na zisk Zlatého míče, ten hraje v Realu Madrid.

Kde jsou podle vás slabiny současného tureckého mužstva?

Na obou stranách hřiště. Před turnajem se zranili obránci Ozan Kabak a Çağlar Söyüncü, do toho přišla špatná zpráva i o zdravotním stavu útočníka Enese Ünala. Všechno to jsou hráči, kteří by klidně mohli hrát v základní sestavě, a pravděpodobně by dva z nich v základní sestavě skutečně hráli. Už v přípravě mělo Turecko problémy se střílením gólů a i proti Gruzii byla absence hrotového útočníka znát. Enes Ünal sice není takový střelec, jakým byl Burak Yılmaz, ale je dobrý do kombinace. Na lavičce je sice Cenk Tosun, ale ten v Beşiktaşi neměl příliš povedenou sezónu. Nyní na hrotu hraje Barış Alper Yılmaz, který na tomto postu nehraje ani v Galatasarayi a gólový také příliš není. Obrana je pak kámen úrazu. Samet Akaydin odehrál polovinu sezóny v Panathinaikosu, protože ve Fenerbahçe na něj nezbylo místo. U Meriha Demirala má možná realizační tým pocit, že svým působením v Saúdské Arábii ztratil výkonnost. Teď se navíc vykartoval Abdülkerim Bardakcı, který z herního hlediska také zatím nezažívá zrovna povedený turnaj.

Jak naopak vidíte Česko? Myslíte si, že očekávaná neúčast Patrika Schicka (v součtu s absencí Abdülkerima Bardakcıho za dvě žluté karty) může být zlomová?

Podle mě právě tím, že Abdülkerim Bardakcı by na Patrika Schicka pravděpodobně hrál osobní obranu, se vlastně nic nemění. Jsem tedy velmi zvědavý, koho trenér Montella na pozici levého stopera postaví.

Váš tip?

Možná ukáže na zkušeného Kaana Ayhana, ale třeba tam bude hrát jednadvacetiletý Ahmetcan Kaplan, který je levák, což může být výhoda. Navíc, Samet Akaydin v posledním utkání předčasně střídal, takže je otázka, zda se stoperská dvojice nezmění kompletně. Na druhou stranu, mluví se o tom, že by Patrika Schicka mohl zastoupit Mojmír Chytil. Celkově je z mého pohledu těžké říci, co se dá očekávat. Třeba nakonec nastoupí Tomáš Chorý a proti němu bude hrát Merih Demiral.

Fanoušci v Česku se zase semkli, rivalita mezi Slavií a Spartou jde do ústraní. Jak je to v Turecku, je národní tým víc než klub? Může třeba fanoušek Fenerbahce tleskat hráči Galatasaraye?

Národní tým jako celek podporují samozřejmě všichni, ale ne vždy bez výhrad, zvláště u těch, kteří jsou na té fanatické úrovni fanouškovství. K poslednímu utkání nastoupili v základní sestavě hned všichni hráči Galatasaraye, kteří se nacházejí v kádru, a postřehl jsem zejména na sociálních sítích, že se to některým fanouškům Fenerbahçe a Beşiktaşe příliš nelíbilo. Dokonce mají někteří za to, že Galatasaray lobboval za své hráče, aby na Euru hráli a oni je pak mohli prodat za vysoké částky. To je součástí té rivality, byť v minulosti k těmto machinacím v reprezentaci možná docházelo. V prvním utkání zase byli fanoušci Fenerbahçe velmi pyšní na to, že se jejich hráči prosadili tak pěknými góly. Ardu Gülera stále vnímají jako svého. Fanoušci Beşiktaşe pro změnu kritizují a snaží se na sociálních sítích zdiskreditovat trenéra Montellu, protože jejich hráči nehrají. Takže ano, sice tleskají, ale je to pro ně občas skutečně velmi obtížné.