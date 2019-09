Je derby pro rozhodčí prestižní záležitostí?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Je to taková pocta rozhodčímu. Asi každý sudí sní, že si ho zapíská.

Není s ním ale spojený výrazně větší tlak?

Je to zvláštní, specifické utkání, které z vás udělá super rozhodčího, nebo naopak amatéra, který vypadá, že do té soutěže ani nepatří. Když si ale začne někdo připouštět tlak, akorát brzy skončí. Stejně jako hráči si i každý sudí dovolí, co mu někdo toleruje.

Žádná speciální příprava tedy před derby neprobíhá?

Je to třešnička na dortu, ale přístup musí být stejný jako vždy. Nebyl mezi námi nikdo, a myslím, že ani teď není, kdo by se nějak speciálně připravoval. Samozřejmě je to specifický zápas. Víc se o něm píše, hodnotí se v médiích. Když vám nevyjde, tak je zle, ale příprava nemůže být jiná než obvykle.

Utkvělo vám něco z derby v paměti?

Za nás bylo derby víc o rozhodčích na hřišti, dnes je to víc o videu. Už ani nepoznáte, kdo je a není rozhodčí. My přijížděli na hřiště ve třech, nyní jich je tolik, že je to zralé na autobus. Když jsem šel pískat moje první derby, tak mě tam hodili a řekli: „Teď se předveď a buď to zvládneš, nebo ne.“ Dnes když někdo udělá chybu, tak by ji měl VAR napravit, aby všichni odcházeli s dobrým pocitem, jenže to tak pak stejně není.

Video se vám tedy nezamlouvá?

To právě ne. Chci, aby bylo video, ale u nás je bohužel polovičaté. Mrzí mě, že není všude. Rozjel se takový projekt, ale spekuluje se, proč ho někteří mají více a tamti zase ne. To je největší problém.

Uvítal byste systém VAR za svých rozhodcovských let?

Doba se posunula, teď je někde jinde. I teď se museli přesvědčit, že to funguje. Až když se to zavedlo v Německu, Španělsku a dalších zemích, tak jsme to teprve vzali. V naší době by neuspělo. A nejde o to, jestli jsme byli slabší nebo naopak lepší. My jako národ ničemu moc nevěříme, muselo to přijít postupně.

Zdá se, že nyní to mají muži s píšťalkou jednodušší a s videem se rozhodují až alibisticky…

Je pravda, že se mi nelíbí, jak často VAR vstupuje do utkání. Tempo by měl stále dávat hlavní, jenže video ho dává na vedlejší kolej. Ani pak nepoznáte, kdo je dobrý. U některých si nemyslím, že jsou natolik kvalitní, aby pískali první ligu. Video jim vstoupí do nějakého rozhodnutí a oni se tam pak motají jak Maďar v kukuřici. Kvalitního rozhodčího byste v dnešní době poznali, kdyby zvládnul derby bez VARu.

Vidíte ještě nějaký problém v tomto systému?

Každý má jiný cit. Na trávníku vidíte věci jinak než v televizi. Někdy zákrok vypadá jako jasná karta, ale třeba zvolíte jinou strategii. Kdo na hřišti nestál, tak to nepochopí. Právě i v derby je to důležité kvůli jeho specifičnosti. Když se netrefíte do první karty nebo se s něčím unáhlíte a nastolíte nějaký trend, musíte v tom pokračovat, což může být složité.

Pamatujete nějaké hráče, kteří se rádi hádali?

Byli takoví, kteří byli agresivní, chtěli do zápasu vstupovat a nejradši by ho možná sami vedli. Postupem času ale taky zjistili, že to není dobré. A teď i díky videu si hráči dávají větší pozor.

Zůstal jste v nějaké funkci kolem fotbalu?

Ne, máme dost kvalitních funkcionářů. Měl jsem navíc menší zdravotní problémy. Není jednoduché pohybovat se v tom prostředí třicet let. Když můžu, jdu na fotbal, určitě jsem na něj nezanevřel.

A vnímáte ho více jako rozhodčí, nebo si ho užíváte jako fanoušek?

Říkal jsem si, že se nebudu zaměřovat na rozhodčí, ale nedá vám to. Člověk už je tím postižený. Sleduji, kde byl postavený, proč neviděl nějakou situaci… Pozoruji je tedy víc než hráče.

Co říkáte na současné rozložení sil v českém fotbale, kterému vládne Slavia?

Ukazují, že fotbal se dá dělat i v Česku dobře. Pokud jim to vydrží a budou fungovat jako doposud, tak určitě neřekli poslední slovo.

V Edenu jste i působil. Je vám Slavia bližší?

Když se koukám na fotbal, tak chci vidět dobrou hru a ne nějakou holomajznu. Že bych byl ale uplý na nějaký tým? To ne. Fandím Slavii na mezinárodní scéně. Poskládali kvalitní tým a ukazují, že i z českých luhů a hájů se dělá kvalitní fotbal.

Spekulace kolem rozhodčích jsou na denním pořádku. Přesto myslíte, že se toto prostředí posunulo dopředu?

Spekulace jsou a budou. Když budou rozhodčí pískat dobře, tak bude všechno v pohodě. Ale jakmile začnou problémy, a ony budou, protože těžké zápasy přijdou, teprve poznáte, jak je to možné hodnotit. Nelíbí se mi ale jedna věc.

Jaká?

Český člověk neumí přiznat chybu. Málokdo přijde a řekne: „Hráli jsme tužku.“ Řeší ale, že byl někde otočený aut ve třicáté minutě. Málokterý trenér řekne, že by si zasloužili prohrát. Hledáme jehlu v hromadě sena. Bohužel nenastala doba, kdy by se vše neházelo na rozhodčí. Když pak odpískají dobře nějaký zápas, tak se to přejde. Je to bráno jako samozřejmost, ale ona není. Je to opravdu těžké.