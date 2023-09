Oslava fotbalu? Tak to ani omylem. Očekávané derby mezi Slavií a Spartou (1:1) o ligový trůn se nechutně zvrhlo. Fotbalisté se rvali, trenéři si nadávali a letenští fans házeli dělobuchy mezi lidi. Zkrátka ostuda na hřišti i na tribuně. Tohle byla válka.

Derby mezi Slavií a Spartou se zvrtlo. | Foto: CPA

Jestliže se slávisti i sparťané bijou do prsou, jak se zasloužili o zkultivování tuzemského fotbalu, tak derby jim rozhodně neudělalo nejlepší reklamu.

Jedním slovem hnus. Střet mezi Slavií a Spartou nabídlo snad všechno, kromě strhujícího fotbalu. „Derby buranů: na hřišti, lavičkách, s píšťalkou, v hledišti,“ zaznělo trefně v komentářích na sociálních sítích.

Červené karty a penalty. Pražské derby fotbalem nudilo, ale nabídlo emoce

Není divu, že byli fanoušci obou pražských táborů znechucení. Jasně, čekat od takhle důležitého souboje fantastický fotbalový zážitek by bylo naivní, ale tohle derby nemělo pranic společné s fotbalem.

V nezáživné první půli se hra kouskovala, samý faul a přerušení. Ale největší bramboračku přinesl až hektický závěr. Slávisté, kteří vedli po trefě Jurečky z penalty, nejprve vstřelili gól na 2:0, ale rozhodčí Szikszay branku po konzultaci s videorozhodčím odvolal. Na druhé straně hřiště pak nařídil ve 101. minutě pokutový kop, ze kterého srovnal střídající Haraslín na konečných 1:1.

Ještě před tím se strhla na trávníku pořádná mela. Spouštěčem byl Chytilův faul na brankáře Vindahla, po kterém se do ostré potyčky dostali kapitáni Bořil s Krejčím a oba od sudího dostali červenou kartu.

„Bořil doufám už na podzim nenastoupí, maximálně do blázince,“ čertil se jeden z fanoušků na platformě X.

Nedůstojné derby

Zápas se v závěru vrhl a nervozita se přenesla i mezi lavičky a do hlediště. „Do blázince by měli jít fans Sparty, co házejí opakovaně dělobuchy mezi lidi…,“ reagoval další z příznivců na chování hostujících ultras, kteří házely světlice mezi domácí příznivce. „Házet petardy mezi lidi je ultra prasárna. Nechápu tyhle jednotlivce.“

Rvačka v derby. Kapitáni Bořil a Krejčí uviděli červenou:

Zdroj: Youtube

Do té doby, než se Szikszayovi vypjaté derby vymklo z rukou, byla atmosféra na tribunách fotbalová.

„Šli jsme za kotlem, domlouvali jsme se na tom, že nechceme a nepřejeme si, aby dělobuchy létaly mezi lidi,“ říkal sparťanský obránce Filip Panák.

Prahou prošly před derby stovky fanoušků Sparty. Obešlo se to bez incidentů

Sám uznal, že derby nebylo důstojné. „Každé derby provází strašně moc emocí. Je těžké najít balanc mezi tím být motivovaný a hrát fotbal. Ale myslím si, že tohle není důstojné derby.“

„Některé strkanice byly za hranou, ale to je derby,“ pokrčil rameny Lukáš Haralsín, který zařídil Spartě bod.

„Myslím si, že derby nebylo tolik o fotbale. Ale tak to bývá, že derby jsou spíše boj než fotbal,“ poznamenal slávista Lukáš Provod.

Rivalové i po devátém utkání zůstali na špici tabulky bez porážky. Sparta venku v lize od loňské říjnové porážky 0:4 na Slavii už 16 utkání po sobě neprohrála. Slavia doma v nejvyšší soutěži bodovala v posledních 23 zápasech, v probíhající sezona tam ale poprvé ztratila.