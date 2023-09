Fotbalisté Sparty a Slavie čeká elektrizující závěr týdne. Ve čtvrtek oba kluby vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy, v nesmiřitelných táborech se ale řeší ještě něco jiného. Tématem číslo jedna je nedělní derby. Na sociálních sítích se rozjelo tradiční špičkování, do kterého se zapojil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Jaroslav Tvrdík | Foto: se svolením CPA

Pražské derby v Edenu se blíží a hecování mezi Spartou a Slavií jede na plné obrátky. Do slovní přestřelky na sítích se pustil i Jaroslav Tvrdík. Boss Slavie solidně vytrolil sparťany rýpavým tweetem.

„Děkujeme soupeři za velkorysý prodej lístků do sektoru hostů. Tribuna Sever se těší,“ napsal Tvrdík v reakci na Spartu, která se chlubila tím, že v předprodeji prodala všechny lístky do sektoru pro hosty.

Jenže své fanoušky tím naštvala. Jen totiž nahrála překupníkům. Lístek za 490 korun se tak může klidně vyšplhat na 2 tisíce korun. „Takhle si nás Jarda povodil, to mě pos…,“ reagoval na Tvrdíka jeden z uživatelů twitteru.

Šéf klubu z Vršovic vtipně odrážel výpady sparťanských fanoušků. „Spálíme ten váš cirkus i s klaunama už v prvním poločase. Eden bude hořet,“ přečetl si.

A jeho odpověď? „Neberte to osobně, chceme se všichni bavit. Fotbal je show a tento týden je derby. Jako vrchní klaun vám slibuji, ze v našem Museu možná najdete i vaše artefakty a lístky pro hosty dáme se slevou. Jo, Eden bude hořet.“

Tvrdík: Sežereme vás zaživa

Tvrdík se znovu před derby nedržel zpátky. Dalšími tweety přilil olej do ohně. „Mám tu čest stát v čele Slavie více než sedm let. Takový zájem o fotbal jsem však nezažil. A to ani ve slávistických zápasech v Lize mistrů. Derby je tentokrát absolutní vrchol letošního roku. Je to součástí příběhů, které píšeme ve snaze povznést český fotbal společně s týmy v LFA. Ale jedna věc se nezmění - Sparťané, sežereme vás v Edenu zaživa! Derby je naše.“

Vysloužil si ale i kritiku. Někteří mu vyčítali, že poté, co přistoupil na spolupráci s majitelem Oktagonu Ondřejem Novotným, uchýlil se k trashtalku jako MMA zápasník.

Nedělní pražské derby slibuje nejvyostřenější a nejnapínavější podívanou za poslední roky. Předehru bitvě dvou v lize neporažených týmů obstará ve čtvrtek evropský pohár. Sparta sehraje úvodní duel skupiny Evropské ligy doma proti kyperskému Arisu Limassol. Slavii čeká výjezd na stadion Servette Ženeva.

O tři dny později přijde na řadu bitva pražských „S“ v Edenu. „Těším se moc, nečeká nás ale nic jednoduchého. Nejdříve cesta do Ženevy, vstup do skupiny a pak neděle, kdy to všechno vypukne. Věřím, že to bude úspěšný týden,“ pronesl slávistický kanonýr Václav Jurečka.