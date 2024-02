Panovaly obavy, že se derby zvrhne. Už zase… Když se totiž fotbalisté Slavie a Sparty potkali minule, kapitáni se drželi pod krkem, na hřišti i v ochozech hořela nenávist. Tentokrát se největší zápas v Česku obešel bez jakýchkoliv nechutností. Pohárové derby v Edenu, které Sparta ovládla 3:2 gólem z penalty v prodloužení a postupila do semifinále, bylo důstojné na trávníku i na tribunách.

Atmosféra v Slavia - Sparta. | Foto: CPA

O bezproblémový průběh střetu dvou nesmiřitelných rivalů se přičinil rozhodčí Karel Rouček, který dokázal udržel emoce hráčů na uzdě. Přitom teprve sedmadvacetiletý sudí píská ligu teprve od léta a hned ve své sezoně dostal důvěru na ten největší zápas v Česku. Při premiéře obstál.

Velký obrat Sparty. Pohárové derby urvala v prodloužení

„Rozhodčí byl fantastický. Na to, jak je mladý, tak si dokázal zjednat respekt,“ uznala slávistická legenda Pavel Kuka. „Byl to fotbal pro diváky, takhle by to mělo vypadat,“ pokyvoval hlavou bývalý reprezentační kanonýr ve zápasovém studiu České televize.

Neokoukaný Rouček nastavil metr a ten udržel celý zápas. I proto derby nebylo tak vyhrocené jako při prvním dostaveníčku v sezoně. „Je to zásluha rozhodčího, že se hrál fotbal. Rozdal žluté karty a získal si respekt. Pískal fantasticky, zvládl to,“ chválil sudího expert Jan Koller.

Rouček musel řešit několik svízelných situací, za pomocí videa správně vyhodnotil i penaltu za ruku v prodloužení, ze které Adam Karabec poslal Spartu do semifinále. Postupem času napětí rostlo, nervozita hráčů se stupňovala. Rouček ale tlaku nepodlehl.

V závěru vyloučil Jaroslava Zeleného, a když na něj nastoupil Jan Bořil, který minulé derby po zkratu nedohrál, dokázal slávistického bouřliváka rázně umravnit. Rouček vytasil žlutou kartu, přičemž Bořil by se nemohl divit, kdyby šel rovnou do sprchy.

Co přinese odveta v lize?

„Oba týmy se snažily hrát fotbal, bylo to férový. Fantastické derby se skvělou atmosférou, viděli jsme krásný zápas,“ rozplýval se Koller.

„Když se oba týmy soustředí na fotbal, tak to může být zajímavý zápas. Mělo to slušnou fotbalovou úroveň,“ přiznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Adam Karabec rozhodl z penalty o postupu Sparty přes Slavii:

Zdroj: Youtube

Pohledné derby v parádní kulise tak navnadilo fanoušky na nedělní odvetu, tentokrát v lize. Snad už všichni pochopili, že souboj pražských „S“ může být kultivovaný a zápas se obejde bez extempore.