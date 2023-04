Že derby nemá favorita? Sázkaři nakládají na Spartu, bookmakeři dali lákavý kurz

Derby nemá favorita, traduje se. A pro to neslavnější to platí dvojnásob. Jenže tentokrát je situace trochu jiná. Před sobotním hitem pražských „S“ hraje všechno do karet Spartě. Na stranu letenských fotbalistů se přiklánějí i bookmakeři. A stejně to vidí i sázkaři. Většina „nakládá“ na lídra tabulky.