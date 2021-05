Další vývoj případu bude ostře sledovaný.

Reprezentace bez Kúdely? Zásadní potíž. Ostatně i kouč Jaroslav Šilhavý se před pár dny nechal slyšet, že „pokud by trest platil, bylo by to citelné oslabení“.

Ano, to bezesporu.

Sportovní úroveň je nezpochybnitelná, což dokázaly obráncovy výkony v nedávné kvalifikaci mistrovství světa. Do očí úplně praštila přirozená suverenita, s níž Kúdela působil. „Klobouk dolů, jak to zvládá,“ ocenil sám Šilhavý.

Obrana na něm jednoznačně stála. Byl znatelně lepší než sparťan Ondřej Čelůstka, jenž ho doplňoval ve stoperské dvojici.

Zkrátka opora. Proto by nemělo vedení národního týmu pochybovat (a napnout síly na diplomatickém poli).

Píchnutí do včelího úlu

Na druhou stranu, lidé kolem reprezentace nesmějí zapomenout na další okolnost. Kúdela na ostrovech, to by bylo jako píchnutí do včelího úlu. Rozhodně by kolem něj zase vznikl humbuk. Zvláště když Češi vstoupí do turnaje zápasem proti Skotsku!

Ne snad, že by se proti němu postavil někdo, kdo hrál onen vyhrocený mač v dresu Rangers – žádný z hráčů není oporou reprezentace.

Ale média a fanoušci mají na českého fotbalistu spadeno. Tlak, atmosféra… Dokonce by se asi víc než výkony probíralo bezpečí týmu.

Mimochodem, i kdyby nakonec Kúdela opravdu musel Euro oželet (což je ve srovnání s druhým aktérem aféry, Glenem Kamarou z Finska, na pováženou), pořád je otázkou, jak by to bylo s procesy na UEFA. Musel by být v nominaci a „zabrat“ místo?

Slavia by pak asi nerada zjistila, že se mu žádné zápasy nesmazaly. To by pak byl dvojnásobný trest.