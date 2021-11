Copatá dívenka s brýlemi vtrhla po utkání kvalifikace mistrovství světa mezi Irskem a Portugalskem na stadionu Aviva v Dublinu na trávník a namířila si to rovnou k Ronaldovi. Když portugalská superstar školačku spatřila, nařídila ochrance, aby ji nechala. Ronaldo dojaté fanynce daroval dres a obejmul ji.

„Jakmile jsem se dostala do blízkosti Ronalda, zakřičela jsem jeho jméno. On se otočil, řekl ochrance, aby mě pustili a přišel ke mně. Třásla jsem se a plakala,“ líčila senzační setkání s idolem jedenáctiletá Addison z East Wall v Dublinu. „Zeptala jsem se ho: Mohu dostat tvůj dres, prosím, jsem obrovská fanynka? A on odpověděl: Dobře. Říkal jsem si: Pane bože, tohle je můj sen a konečně se plní.“

Cristiano Ronaldo gives his shirt to a young emotional fan who invades the pitch at full-time ? ? pic.twitter.com/mvLorZttPP — Football Daily (@footballdaily) November 11, 2021

Přitom šlo o záložní plán. Malá Addison seděla na tribuně s vyrobeným plakátem s prosbou o dres. To ale Ronaldo nezaregistroval a tak se fanynka rozhodla jednat na vlastní pěst. A vyšlo to.

„Je rychlá a zvládla to,“ smál se šťastný otec Peter Whelan, kterému hrozilo, že bude muset kvůli dceři zaplatit pokutu 3 000 eur. Z toho nakonec sešlo. „Naštěstí táta nebude muset nic platit,“ zářila Addison.

Útočnice týmu Shelbourne z Dublinu prozradila, že s Ronaldovým dresem spala a druhý den ani nemohla jít do školy. Nevšední zážitek potřebovala vstřebat a taky oslavit.

Young girl fined €3,000 after running on pitch for Cristiano Ronaldo's shirt pic.twitter.com/4GL2rznTax — Kelvinlegend (@IamKelvinlegend) November 13, 2021

„Ten dres bych neprodala za nic na světě! Ani za milion let! Nechám si ho zarámovat a pověsím na teď. Nespustím ho z očí,“ povídala Addison pro The Irish Sun.