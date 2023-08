Reprezentují svou zemi, nebo jsou Rusové působící v cizině z obliga? Tahle otázka právě teď rezonuje v českém fotbale. Případ kolem Tobolu Kostanaj - kazašského soupeře Viktorie Plzeň - si všiml i Dominik Hašek.

Fanoušci Viktorie Plzeň | Foto: Deník/Jindřich Schovanec

Albert Gabarajev, Ivan Konovalov, Pavel Kirejenko a Pavel Zabelin. Zapamatujte si tahle čtyři jména. Kvůli vládnímu usnesení z 28. června hrozí, že kazašský tým by příští týden nesměl do Česka přicestovat s ruskými a běloruskými členy v kádru. Odveta závěrečného předkola Evropské konferenční ligy dostala ještě před výkopem nečekanou zápletku.

„Je nevhodné, aby tu nastoupili,“ myslí si někdejší hokejový brankář Dominik Hašek.

Strašák pro Plzeň: Kostanaj má hráče z Ruska, hrozí kontumace? Variant je víc

Olympijský vítěz z Nagana dlouhodobě upozorňuje na sportovní problematiku kolem probíhající války. Myslí si, že v NHL by neměli působit Rusové, nelíbí se mu fakt, že Rusům i Bělorusům je umožněno startovat na největších tenisových turnajích. A rovněž u fotbalu se přiklání k nekompromisnímu verdiktu - zákazu.

Případ fotbalistů Tobolu Kostanaj je specifický. Kompletní tým hrál bez problémů v Irsku, Švýcarsku i Finsku (stejně jako v dalších zemích neměli potíže jiní ruští hráči v jiných týmech).

Ani to Haška nepřesvědčí. „Jde o jasnou reklamu na ruskou imperialistickou válku a zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech,“ vysvětluje.

Kostanaj má na Rusko silné vazby. Je to město ležící kousek od hranic, jmenuje se podle řeky, která protéká Sibiří.

Platí zákaz i pro funkcionáře?

V samotném klubu nepůsobí jen Rusové jako hráči. Před pár týdny se generálním manažerem stal Andrej Kančelskis. Fotbaloví znalci si možná vzpomenou na jeho angažmá v Manchesteru United, kde v 90. letech slavil dva tituly. Ačkoliv se narodil na území dnešní Ukrajiny a jeho otec pochází z Litvy, on vždy hájil barvy Sovětského svazu či Ruska.

Rusové se objevili na tenisovém turnaji v Liberci. Mají svolení policie

Může se zákaz vztahovat i na funkcionáře, případně trenéry? Nikdo si není jist. Ničím.

„Bohužel, pořád nejsou nastavena přesná pravidla, jak postupovat, a řeší se to trapně na poslední chvíli. Je to samozřejmě špatně také z toho pohledu, že přijíždějící mužstvo a sportovci do poslední chvíle neví, co bude,“ líčí Hašek.

Pokud by úředníci rozhodli, že ruské zástupce Tobolu do země nepustí, musela by Plzeň pro odvetu hledat rychle azyl v cizině.

Rusko a Bělorusko na OH v Paříži? Spadne klec. Pozvánka nepřijde, tvrdí Kejval

Nejistota teď poškozuje české zájmy. „Je třeba konečně vypracovat naprosto jasná pravidla a seznámit s nimi občany a organizátory sportovních akcí. A informovat o nich všechny země světa a mezinárodní sportovní organizace. Velmi rád se na tomto vypracování detailních pravidel a jejich předání naší i světové veřejnosti budu podílet,“ dodal Hašek.

Věc má nyní v gesci Národní sportovní agentura, která je v kontaktu s úředníky z ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí.