Vykopli ho z klubu a ještě si neodpustili ponižující poznámku: „Do budoucna mu nic dobrého nepřejeme, ale rozhodně na něj budeme vzpomínat.“ Bizarním způsobem vyprovodil řecký klub Volos Dominika Kružliaka. Slovenský fotbalista si z toho ale moc nedělal. „Je to jejich ostuda, ne moje,“ vzkázal. A hned si našel nové angažmá.

S takovým vyhazovem se Dominik Kružliak nikdy nesetkal. V řeckém Volosu dostal padáka po pouhých třech zápasech. A na cestu ho klub vyprovodil neuctivým vzkazem, což je nevídané.

Po návratu na Slovensko se Kružliak rozpovídal o nevšedním incidentu pro tamní média. „Samozřejmě to není nic příjemného, ale to jsou věci, které nemohu ovlivnit. Myslím, že to, jak se ke mně chovali, včetně vzkazu, je jejich ostuda, ne moje. Už je to za mnou, něco jsem se tam naučil a psychicky mě to posílilo,“ řekl v rozhovoru Šport.sk.

Řeckému klubu šéfuje svérázný boss Achilles Beos, který mimochodem dostal dvouletý podmíněný trest za pokus o podplacení rozhodčího. Také čelil obvinění ze sexuálního násilí a vedení zločinecké organizace. Každého hned napadne, že Kružliak musel mít konflikt s majitelem Volosu.

Není konfliktní typ

„Žádný konflikt nebyl. On je v tomhle specifický, klidně hráče po pár měsících vyhodí. U nich je to normální, mentalita je jiná a tyhle věci se řeší jinak než tady, kde je to profesionálnější a lidštější. Stalo se to a jsem rád, že to mám za sebou.“

Ani se spoluhráči žádný problém nebyl. „V kabině to bylo skvělé. Kdo mě zná, ví, že nejsem konfliktní člověk. Od začátku jsem se snažil odevzdat klubu maximum, ale bohužel to nevyšlo. Někdy to člověku nesedne, ať už jde o prostředí nebo krajinu.“

Kružliak se po své první zahraniční zkušenosti vrátil zpátky na Slovensko, kde podepsal kontrakt s nováčkem nejvyšší soutěže Košicemi. „Jeden nebo dva dny je to nepříjemné, ale pak se musíte přizpůsobit. Stalo se to, život jde dál. Jsem rád, že už to mám za sebou. Teď už jsem hráčem Košic a chci jim pomoci,“ uzavřel krátkou, zato divokou řeckou kapitolu.