Jen pár dní poté, co definitivně spojil síly s londýnským klubem, se Tomáš Souček objevil v základní sestavě. A okamžitě do ní zapadl. Do konce sezóny byl většinou nedílnou součástí elitního výběru Davida Moyese a soupeře trápil nejen svým fotbalovým uměním, ale i solidní koncovkou, což pocítil třeba i slavný městský rival Chelsea.

Další sezóna ale ukázala, že v té předchozí šlo ze strany havlíčkobrodského rodáka jen o předkrm. Souček uhranul vedení celku z východní části anglické metropole tak, že mu přivedlo parťáka. A Vladimír Coufal, kterému se před přestupem věřilo možná ještě méně, za svým reprezentačním kolegou vůbec nezaostával.

Souček: West Ham? Jsme zklamaní. Bramborový salát se se mnou táhne skoro doteď

Vůbec pro celý West Ham to byl snový ročník, na jehož konci bylo šesté místo v Premier League a účast v pohárové Evropě.

A ačkoliv se od středových hráčů očekává spíše tvorba hry a podíl na brankách v podobě asistencí, Souček si připsal pouze jednu. Zato gólů nasázel hned deset. Pogba? Alonso? Jorginho? Nikoliv, ti všichni byli v tabulce střelců až za ním. Nejlépe střílejícím defenzivním záložníkem jedné z nejvyhlášenějších soutěží světa byl právě borec z České republiky.

Nečekaný pád Železného muže

Souček si získal fanoušky nejen svým fotbalovým kumštem, ale třeba i odolností. Nejednou obletěly svět obrázky s nepěknými a jistě bolestivými šrámy na obličeji českého fotbalisty. Po jednom takovém zápase si vysloužil přezdívku Iron Man, tedy Železný muž.

Už loňská sezóna ale znamenala jistý útlum, byť West Hamu se nakonec povedlo znovu proklouznout do Evropy. Pět tref a téměř plná porce odehraných minut? To je ale pořád statistika, o které se většině fotbalistů může jen zdát.

Zato od léta fanoušci na tribunách oděni už téměř 120 let převážně do barev v kombinaci bordó a tmavě modré povětšinou jen nevěřícně kroutí hlavami.

Souček jako Iron Man. Anglie obdivuje zkrvaveného českého hrdinu

Pokud byste chtěli najít West Ham v tabulce, musíte sjet až téměř úplně dolů. Moyesova parta je až šestnáctá, a to se ze sestupového pásma vyškrábala až díky výhře nad Evertonem v zatím posledním ligovém kole. Mimochodem první od konce října.

Tomáš Souček z West Hamu hlavičkuje během semifinále Evropské ligy s Eintrachtem Frankfurt.Zdroj: ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

Nepovedený ročník napravuje „jen“ pohárová Evropa. V Konferenční lize prošel West Ham bez ztráty bodů základní skupinou a česká dvojice by se tak na jaře teoreticky mohla podívat znovu do Edenu, kde se koná finále právě této soutěže. Šance navázat na semifinále Evropské ligy z loňského jara tak stále ještě žije.

To je ale pro leckoho málo. Pod palbou jsou i čeští fotbalisté…

Nízká laťka k překročení

Třeba když před pár dny vyhlášený italský fotbalový odborník Fabrizio Romano referoval na Twitteru o přesunu amerického záložníka Westona McKennieho do konkurenčního a aktuálně jen o místo výše umístěného Leedsu, posteskl si nejeden fanoušek nad tím, že čtyřiadvacetiletý záložník nezamířil na londýnský olympijský stadion.

„Lepší než Souček, ale kdo není,“ rýpnul si do hráče s číslem 28 na dresu fanoušek vystupující na sociální síti pod přezdívkou West Ham Geezer.

Součkův rok 2022: Štěstí v osobním životě, smutek a kritika na fotbalovém hřišti

„Byla by to perfektní náhrada a velký upgrade Součka. Ještě lepší ve vzduchu, mnohem atletičtější a všestrannější, lepší přihrávač (nízká laťka k překročení), pracovní stejně dobré,“ nevychází ze srovnání s mladým Američanem dobře Souček ani u fanouška USMT G.

Rimedi zase vidí možný problém v jiném faktoru. Vyhlásil totiž anketu o pětici takzvaných „lockdown players“, tedy hráčů, kteří předváděli lepší výkony, když na tribunách kvůli koronavirovým opatřením nemohli být diváci.

Vypíchl v ní právě Součka. „Tenhle chlap míval v průměru víc střel než přihrávek. A to byl záložník,“ dodal.

A měl víceméně pravdu. Třeba v úspěšné sezóně 2020/21 zapsal v Premier League podle statistického serveru WhoScored průměrně 1,7 střely za utkání, to s klíčovými přihrávkami byl na čísle 0,6. Letos jsou obě tato čísla o poznání vyrovnanější. Mezi hráči West Hamu se dokonce řadí ve statistice úspěšných přihrávek až na patnácté míst. Dolů šlo i průměrné zápasové hodnocení, ze 7,36 na současných 6,77.

I tím se ale stále řadí k tomu nejlepšímu, co West Ham momentálně ve svých řadách nabízí. Lépe na tom jsou už jen Declan Rice a Lucas Paquetá.

Nový parťák pro Součka. West Ham má vysvobodit bývalý střelec Liverpoolu

Jiné zdroje dokonce už hovoří o tom, že Součkovy dny ve West Hamu budou možná brzy naplněny. V hledáčku vedení je prý totiž Scott McTominay z Manchesteru United.

Abychom byli k Součkovi spravedliví, má pochopitelně i řadu zastánců, kteří nezapomínají na zápasy, v nichž díky němu „Kladiváři“ získali cenné body (a že jich bylo požehnaně).

Jen tak mimochodem, dovedete si představit Tomáše Součka na lavičce, třeba právě West Hamu? Takový David Moyes dost možná ano. Je to totiž právě on, kdo už nějakou dobu svému svěřenci prorokuje do budoucnosti právě tento post.

Chyba je v systému?

Zastánce má i mezi těmi, kteří problém nevidí v hráči, ale v systému. „Upřímně řečeno není to o Součkovi, ale o novém systému. Od té doby, co jsme vydělali obrovské peníze, se snažíme přizpůsobit stylu hry s držením míče a Souček do něj prostě nezapadá a bude mu chvíli trvat, než zapadne. Stejně jako ostatním,“ věří Hassan Haris.

Co na nepříliš klidné měsíce říká samotný Souček, kterého v minulých týdnech vyzkoušel manažer už i na pozici podhrota místo jeho obvyklého defenzivního záložníka?

West Ham se propadl na sestup. Experti tepou trenéra Moyese i přístup hráčů

„Je potřeba se zlepšit, máme na to hodně času. Nedařilo se týmu ani mně. Určitě chci hrát líp. Tlak cítím vždy. Bylo to u mě hodně i o gólech. Vlétnul jsem do toho v minulých sezonách. Možná jsem jich dal až moc a fanoušci to chtějí opakovat každou sezonu. Není to snadné, fotbal je nahoru a dolů,“ zamýšlel se během přestávky způsobené světovým šampionátem v Kataru.

Po něm získal West Ham čtyři ligové body z patnácti možných. Času zachránit sezonu ale má jak Souček, tak i celý klub ještě relativně dost. Vždyť ročník je teprve ve své polovině.

A třeba se povede i to vysněné finále v Edenu.