Ničivé povodně si vyžádaly nejméně 180 obětí. Kromě finančního daru se dvaadvacetiletý ofenzivní záložník rozhodl vydražit 100 párů speciálních kopaček, které sám navrhl. Mají zelenou, bílou a červenou barvu symbolizující vlajku Severního Porýní-Vestfálska. Autor vítězné branky z posledního finále Ligy mistrů v nich nastoupí v nedělním derby s Arsenalem.

You may have heard of the floods in Germany, the effects are still very much there today, in my home region. There is much work to do to repair the damage for many families and their homes. pic.twitter.com/OoAdqHAsAa