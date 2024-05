Do první ligy pražská Dukla patří. Hlavně kvůli slavné historii. Dejvickému celku se po pěti letech podařilo vrátit mezi elitu. Přineslo to velkou radost mezi fanoušky i skvělými hráči minulosti, kteří jedenáctkrát vybojovali ligový titul a devětkrát Československý pohár.

FNL 28. kolo: Dukla - Prostějov 3:2 a postup Dukly do ligy! | Video: Deník/Michal Káva

Bývalí vynikající fotbalisté, kteří na Julisce pravidelně navštěvují domácí zápasy, však mají jasno, že současné mužstvo by na nejvyšší soutěž sotva stačilo.

„Všichni jsme moc rádi, že se postoupilo, ale i v nynějším druholigovém ročníku nebylo od Dukly všechno skvělé. Podle mě hodně pomohla přítomnost trenéra Petra Rady, který dal mužstvu určitý řád,“ říká někdejší záložník František Štambachr, olympijský vítěz z her v Moskvě 1980.

S postupem se tak trochu počítalo

Spokojený je i legendární brankář Ivo Viktor. „Postup je výborná zpráva. Na Julisce se jako stará garda scházíme a usilovně fandíme. Bohužel už postupně odcházíme. Naposledy před týdnem zemřel Ruda Kučera,“ vzpomněl na bývalého výborného střelce.

„Chuť postoupit tým měl. Myslím, že se s tím trochu počítalo,“ přidává se Jan Brumovský, držitel stříbrné medaile z olympijského turnaje v Tokiu 1964. „Jenže v druhé lize je schopný porazit každý každého. To znamená, že úroveň není bůhvíjaká. Není tam tým, který by ostatní převyšoval. Měli jsme štěstí, že další favorité ztráceli body, ale na to se historie neptá.“

Postup si považuje i vzhledem k tomu, že celek z Julisky má málo příznivců. „Chodí jen pár skalních, ale to hovoří v prospěch kádru. Hráči to neměli jednoduché. Nemají takovou podporu jako jejich soupeři,“ pokračuje útočník, jemuž se mezi fotbalisty přezdívá ‚komár‘.

Aby se nejednalo o návrat jen jednu sezonu, potřebuje Dukla přivést zkušenější fotbalisty. „Neřeknu na jakých postech, ale aby existovala šance na udržení, mělo by přijít takových pět hráčů,“ domnívá se jednasedmdesátiletý Štambachr.

Podobný názor mají i jeho kolegové. „I teď v druhé lize Dukla někdy působila rozpačitě. Když si představím, že by se měla postavit pražským S nebo Plzni, tak by měla obrovské problémy. Je to otázka posil a tím samozřejmě financí. Dneska všechno rozhodují peníze,“ pokyvuje hlavou brankář mistrů Evropy z roku 1976.

Pokud se nepovede pár přestupů, tak se bývalý rychlonohý křídelník Brumovský obává, že Dukla bude první lize dost prohrávat. Podle něj by na všech postech mohli být lepší fotbalisté.

Trenér Petr Rada? Měl by dostat další šanci

„Konkrétně u útočníků mě mrzí, že nedokážou obejít obránce. Pokud soupeře nepřehrajeme kombinačně, tak se nedostaneme do šancí. Klukům chybí individuální technika. Nechci, aby to vyznělo, že podceňuju, ale na první ligu je každopádně potřeba víc,“ líčí stále svěží pětaosmdesátiletý internacionál.

Jednaosmdesátiletý Viktor obdivuje přínos majitele Dukly Petra Pauknera. „Ode mě má palec nahoru, že klub podporuje, i když počty diváků na Julisce jsou nizoučké. Ony ale velké - kromě utkání v evropských pohárech - nikdy nebyly moc vysoké. Ale jsem optimista. Snad se to v první lize trochu zlepší,“ přeje si.

I vzhledem k hojně diskutovanému disciplinárnímu trestu se ve fotbalových kuloárech dost přemílá, zda by měl u mužstva zůstat trenér Petr Rada. „Já mu fandím. Myslím, že by bylo správné, aby tým dál vedl,“ vyslovil svůj názor Štambachr.

„Měl by dostat další šanci. Trenérské zkušenosti z první ligy má obrovské a vedl i nároďák. Byl bych rád, aby pokračoval, ale do zákulisí nevidím,“ dodává Viktor.