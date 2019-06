„Uvidíme, co se mnou teď bude,“ řekl třiadvacetiletý střelec v horké pondělní noci v útrobách Androva stadionu v Olomouci. Česká reprezentace tady právě v kvalifikaci mistrovství Evropy porazila Černou Horu 3:0 a třiadvacetiletý mladík byl znovu zásadní postavou.

Precizní akcí donutil soka k vlastnímu gólu, výsledek potvrdil sebevědomou penaltou do horního rohu. Navázal tak na páteční perfektní výkon proti Bulharsku, jež srazil dvěma brankami. V národním mužstvu prostě válí. Jaký rozdíl proti AS Řím, kde jsou jeho výkony přijímány s rozpaky!

Nakonec hlavně proto se spekuluje o jeho odchodu, i když před dvěma sezonami slavný klub představoval českého zelenáče jako tahouna budoucnosti, novou tvář týmu a muže, kolem nějž se bude v dalších letech vše točit. Jenže je to jinak. Schick dal za AS Řím v 58 utkáních jen 8 branek. To v národním mužstvu mu na stejné numero stačilo 18 střetnutí.

A především v posledních dvou utkáních byl zbraní hromadného ničení. „Tři góly jsou super. Jsem rád, že jsem je dal,“ pronesl a zamyslel se: „Ano, spravil jsem si tady chuť.“

Byl opravdu dominantní. „Patrik je vynikající útočník, což u nás v reprezentaci neustále potvrzuje,“ pochválil ho kouč Jaroslav Šilhavý. „Z tréninků moc dobře víme, co v něm máme. Je to nadstandardní fotbalista a my se toho snažíme maximálně využít,“ doplnil šéfa kapitán Marek Suchý.

Technická vytříbenost

Ano, je to tak. Technická vytříbenost posouvá Schicka (při vší úctě k jeho spoluhráčům) do vyššího levelu. Je tu však jedno ale: Schick potřebuje více hrát v klubu. Těžko se dá očekávat, že bude v reprezentaci i dál zářit, když nebude mít pravidelné vytížení. Ať už v AS Řím, nebo někde jinde.

„Nerad něco vzdávám,“ naznačil, že by se rád ještě porval o místo na slavné adrese. Do Říma teď přichází nový trenér Paulo Fonseca. Dostane od něj Schick šanci?