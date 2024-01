Zmatek nad zmatek. Ve veřejném prostoru poletují nekorektní informace. Fanoušci se v nich ztrácejí. Nejvíc je vyděsilo, že o budoucnosti Dynama České Budějovice bude rozhodovat společnost, která byla založena teprve loni! Na postu trenéra zatím není Chovanec, vedou ho dva odchovanci.

Nedůvěra. Fanoušci ztratili na jihu Čech o fotbal zájem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Do Dynama určitě přijdou Chvalovský a Chovanec. Je to zpráva, kterých se denně objevují desítky. Stoprocentně dorazí Jarolím. Nejspíš oba. Jarolímové. Otec a syn. Karel a David. Nebo nepřijdou? Kdo ví? Nikdo. Asi ani šéf klubu Vladimír Koubek. Faktem je, že aktuálně jsou jako trenéři u Dynama dva odchovanci a ne Chovanec.

První přípravný zápas roku 2024, který odkoučovali Lerch a Kladrubský, skončil pro prvoligový fotbalový klub remízou. Dynamo - Jihlava 2:2. A nikoho to nezajímá. Fanoušci mluví jen o tom, co se děje ve vedení klubu. S budoucností by měla klubu pomáhat společnost Footify Partners UK Limited. Založena byla 10. listopadu 2023! Šéfem společnosti je Adewumi, který pochází z afrického kontinentu. Z Nigérie. Z Lagosu.

Strach o akademii. Kvůli situaci Dynama cítím mráz v zádech, řekl náměstek Maroš

Fanouškům napsal prostřednictvím webových stránek Dynama následující věty: "Jmenuji se Lusola Adewumi a přibližně patnáct let působím v oblasti manažerského poradenství. To zahrnuje oblasti sportovního marketingu, sponzorství, sportů, digitálních technologií, komunikace, produktového managementu a řízení lidí." Představil se na první pohled charismatický muž, který evidentně pro razantní řešení jakékoli situace nepůjde daleko… "V případě Dynama České Budějovice máme mandát spolupracovat s vedením na získávání investičních prostředků pro klub a budeme se snažit aktivovat dosud neprozkoumané zdroje příjmů s využitím osvědčených celosvětových postupů," pokračuje Adewumi. Co na to fanoušci? Pro ně vyjádření z Afriky, z Londýna, kde firma údajně sídlí, z Prahy, nebo bůhvíkde věty vznikaly, jako červený hadr před býkem. Posuďte sami z komentářů, které se objevily pod článkem:

Kdo je záhadný investor, který chce Dynamo?

Profil Miroslav Vrábel: Firma, co měla dočinění něco s Barcou, Liverpoolem či co a "Také jsme pracovali na zprostředkování vzestupu klubů, managementu sportovců, jejich mentoringu, kariérních přechodech a na sportovních datech a vědě." ale nikdo, ani naše média o této firmě nic nevědí?! To bude naleštěná bída.

Profil Ivo Hanzal: Já nevím, jestli si toho pan doktor Koubek všimnul, ale Dynamo je poslední, všude jinde kluby posilují, trh se hýbe, ale v Budějovicích je klid, pohoda. Tady ten pán z fotky s největší pravděpodobností nenastřílí na jaře 15 gólů a nevytáhne Dynamo o několik pozic výš. God bless Dynamo.

Profil Petr Šindelíř: ..bude z něj Budějčák jak vyšitej.

Profil Julius Szabó: Taky mě napadlo, že smyslem téhle akce je ukonejšit fanoušky, aby to jako vypadalo na nějakou snahu ze strany klubu situaci řešit.

Současné vedení klubu prožívá těžké časy. Nedůvěra veřejnosti se projevuje na každém kroku. Finanční situace není dobrá. Záchranou po klub může být jen příchod opravdu silného investora. Pomůže společnost, které šéfuje Lusola Adewumi? Fanoušky pošťouchl i osobním přáním: "Na žádost Lusola Adewumihio přikládáme jeho vyjádření v plném znění v angličtině," uvedl klub. Maličkost? Asi ano. Anglicky umí dobře dnes kde kdo. Jenže právě z maličkostí se skládají velké věci. Tradiční jihočeský klub, který vznikl před více než 100 lety, reálně může spasit jen někdo, kdo k němu má vztah. Že by to měl být právě Adewumi, se zdá dost nepravděpodobné.