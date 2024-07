Sheeran na hradeckém letišti potvrdil, že je velkým fotbalovým fanouškem. Zpěvákovo srdce už dlouho buší pro anglický celek Ipswich Town, který miluje. A to tak hodně, že klubu se slavnou minulostí pomáhal jako sponzor v těžkých časech. Na oplátku dostal svůj vlastní dres s číslem 17 a byl dopsán na oficiální soupisku kádru!

Jak vidno spojení se vyplatilo oběma stranám. Ipswich se po dlouhých 23 letech vrací mezi smetánku, když vybojoval postup do Premier League. A nechyběla u toho ani česká stopa. Není to tak dávno, kdy byl Sheeran v kabině vedle českého brankáře Václava Hladkého. Ten se pod postup podepsal výrazným písmem, v uplynulém ročníku odchytal 46 zápasů v Championship.

Starty v nejvyšší soutěži za „Sheeranův“ klub však nepřidá. Nedohodl se totiž na nové smlouvě a nakonec podepsal v Burnley.

Ale zpátky na východ Čech a k modrému dresu Ipswiche s číslem 17. V něm rodák z Londýna odzpíval hned několik svých hitů a fanoušky na otočném pódiu dostal do pořádného varu. Nechyběly světoznámé singly Bad Habits, Shape of You či Perfect. Prostě dokonalá show.

A to, že slavný hudebník, jenž má na svém youtubovém kanále 55 miliónu sledujících, přijal dárek od FC Hradec Králové a dokonce se s černobílým dresem nechal vyfotit, je třešnička na dortu.

Fotbal v Hradci hlavně díky novému stadionu získává na popularitě. Teď to vypadá, že by mohli přibýt i další příznivci, a to z celé Evropy.