Bývalý trenér pražské Sparty Brian Priske má za sebou úspěšný soutěžní debut na lavičce nizozemského Feyenoordu. S klubem z Rotterdamu porazil ve finále Superpoháru favorizované PSV 5:4 po penaltách a ještě před startem ligového ročníku má na svém kontě první trofej s novým klubem. Jenže jak ukázala příprava, všechno není tak idylické, jak by se mohlo zdát. Začátek dánského trenéra v Nizozemsku v mnohém připomíná start na Spartě.

Fotbalisté Feyenoordu, v jejichž sestavě nechyběl ani Slovák Dávid Hancko, vstupovali do finále proti PSV Eindhoven v pozici jasného outsidera. Zatímco na domácí byl před utkáním kurz 1,78, na celek z Rotterdamu přesahoval 4.

Skutečně také PSV odskočilo už v deváté minutě do vedení, jenže svěřenci Briana Priskeho odpověděli dvěma trefami rychle po sobě a dostali se do trháku. Do něj se urvali posléze ještě dvakrát, jenže vedení jim dlouho nevydrželo. Dojít tak muselo až na penalty, v nichž se trefili všichni čtyři střelci Feyenoordu, zatímco domácí dvakrát chybovali.

„Tohle jsme potřebovali. Tohle vítězství je jasné prohlášení po tak náročné přípravě,“ prohlásil dánský kouč, který poslední dva roky vedl pražskou Spartu.

Odkazoval tak na poslední dva přátelské duely, které celek z Rotterdamu odehrál s Benficou a Monakem. V prvním padl ostudně 0:5, když už po 18 minutách prohrával 0:4, a ve druhém zapsal porážku 1:3. Priskeho noví svěřenci se zatím jen obtížně srovnávají se systémem se třemi stopery, který Dán ordinoval i ve Spartě.

Potvrdila to i nedělní bitva ve finále Superpoháru, kde Feyenoord sice slavil, ale znovu čtyřikrát inkasoval. „Začali jsme špatně, ale vrátili jsme do zápasu, když jsme dali na 1:1 a pak na 2:1 krátce po sobě. Potom jsme hráli čím dál lépe a drželi jsme míč. Jsem šťastný, že tým ukázal tolik odvahy, když nastoupil proti národnímu šampionovi,“ hodnotil Priske svůj první soutěžní zápas v týmu.

Před novináři se rozpovídal i o svém preferovaném rozestavení, které se zatím ve Feyenoordu nejeví jako ideální varianta. „Když se na to podíváte detailně, tak jsme vedli 2:1 se třemi stopery, zatímco když jsme začali hrát se čtyřmi obránci, tak jsme prohráli 2:3. Věřím, že rozestavení 3-4-3 nám bude fungovat, ale není to o systému,“ rozpovídal se muž, který dovedl Letenské ke dvěma titulům v řadě.

„Je to o myšlence za tím vším a o kvalitě hráčů. Navíc potřebujete dobré mentální nastavení a to tihle kluci mají. Na to jsem velmi pyšný,“ ocenil Priske, kterého potěšil zejména útočník Santiago Gimenez.

„Je to naprostý profesionál, který pracuje opravdu tvrdě. Dnes se dočkal ocenění,“ uvedl kouč na konto mexického střelce dvou branek.

I díky němu Feyenoord po dvou nevydařených výsledcích v přípravě možná uklidnil svoje příznivce ziskem prestižní trofeje. Tým, který v posledním ročníku skončil pod vedením Arneho Slota na druhé příčce, bude chtít letos zabojovat opět o titul. A pod Brianem Priskem by se mu to mohlo povést.

Začátek působení dánského kouče na lavičce nizozemského celku zatím v mnohém připomíná jeho start v Praze na Letné. Také tam Priske po svém nástupu zažil těžké chvíle. V přípravě sice prohrál jen 0:1 s rakouským Wolfsbergem, následně ale v Evropské konferenční lize s norským Vikingem jen remizoval 0:0 a následně vypadl po porážce 1:2. Přitom Pražané byli jasným favoritem.

Lehký nebyl pro Spartu ani nástup do ligového ročníku. Pražané v úvodním kole podlehli Liberci před domácím publikem 1:2 a mnozí pochybovali o Priskeho angažování. Mnoho optimismu do žil jim nevlilo ani pět remíz za sebou na přelomu srpna a září.

Zatímco mnozí už si ťukali na čelo nad Priskeho kolečky uprostřed trávníku po prohraném zápase a další se smáli Spartě za další nepovedený pokus se zahraničním trenérem, sedmačtyřicetiletý Dán dál věřil své filozofii. A udělal správně. Spartu opustil po dvou letech se dvěma mistrovskými tituly a jednou výhrou v českém poháru.

Podobně nesnadný start má za sebou Priske i v Nizozemsku. Dvě drtivé porážky v přípravě už ale stihl odčinit první vyhranou trofejí a start ligy teprve vyhlíží. Tým z Rotterdamu do ní vstoupí v sobotu od 16:30 proti celku Willem II, který postoupil do Eredivisie z druhé nejvyšší soutěže. V tomto případě by ztráta Feyenoordu byla hodně nepříjemným klopýtnutím na začátku ligy.