Christian Eriksen se po zástavě srdce skvěle zotavuje a snaží se vracet zpátky do fotbalového procesu. "Mým cílem je hrát na mistrovství světa v Kataru, to jsem měl v hlavě celou dobu. Jestli budu nominovaný, to je jiná věc, ale o návratu sním. Takže do té doby chci prostě hrát a dokázat, že jsem zpátky na stejné úrovni," netají Eriksen.