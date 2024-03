Hodně těžká prověrka čeká obzvláště na defenzivu české fotbalové reprezentace. Před blížícím se mistrovstvím Evropy se totiž v přípravném utkání postaví Norsku v čele s hvězdným bořičem rekordů a kanonýrem Erlingem Haalandem.

Erling Haaland na tréninku norské reprezentace | Foto: Profimedia

Asi každý, kdo alespoň trošku sleduje fotbal, zná jméno Erlinga Haalanda. Útočník Manchesteru City ve svých třiadvaceti letech vyhrál spoustu trofejí, ale hlavně pokořil několik individuálních rekordů.

V minulé sezoně, své první v Anglii, nastřílel 36 branek v Premier League, což je nejvíc, co se komu povedlo v jediném ročníku. O dva góly překonal rekord Alana Shearera a Andyho Colea. Zároveň pomohl Manchesteru City k anglickému titulu, triumfu v FA Cupu a také vysněnému ušatému poháru v Lize mistrů, kde se stal s dvanácti brankami rovněž nejlepším střelcem.

Ve stejné sezoně Premier League navíc nasázel tři hattricky v úvodních osmi zápasech a překonal tak rekord Michaela Owena, který na to potřeboval o čtyřicet duelů více.

„Erling je výjimečný. Očekával jsem, že bude dávat góly, ale že překoná rekord Colea a Shearera… V několika zápasech jsem ho střídal po hattricku v šedesáté minutě, možná by dal gólů víc. Ale možná by se zranil,“ uvedl trenér City Pep Guardiola.

Češi se mají na co těšit

V této sezoně vytvořil další rekordy, dosáhl nejrychleji mety padesáti vstřelených branek - v pouhých 48 zápasech. Překonal tak Andyho Colea, který na to potřeboval o sedmnáct utkání více.

Poslední rekordní zářez má na svědomí syn Alfa-Ingeho Haalanda, který hrál například za Leeds, Nottingham či Manchester City (2000 až 2003), letos v únoru, kdy nasázel Lutonu při výhře 6:2 pět gólů. Stal se tak prvním hráčem týmu, kterému se povedlo pětkrát rozvlnit síť ve více zápasech. Ostatně to umí i v Lize mistrů.

„Je extratřída, je produktivní, má skvělé náběhy a je přirozeným střelcem,“ hodnotil pro ITV bývalý kapitán Manchesteru United Roy Keane. A to Haaland téměř celý prosinec a leden promarodil se zraněním nohy. „Vracím se do formy,“ řekl tehdy.

Česká defenziva, která se bude muset obejít bez hříšníků z Belmonda Jakuba Brabce a Vladimíra Coufala, se tedy má na co těšit, protože syn Gry Marity Brautové, která byla v 90. letech minulého století proslulou atletickou sedmibojařskou šampionkou, měl další tři týdny na to, aby formu ještě vylepšil.

Pozor na souhru s lídrem Arsenalu

Erling Braut Haaland Věk: 23

Pozice: Útočník

Kariéra: Bryne, Molde, Salcburk, Dortmund, Manchester City

Bilance: 269 soutěžních zápasů 216 gólů, v Lize mistrů: 37/41, v Premier League 58/54, v reprezentaci: 29/27

Nejcennější týmové trofeje: Liga mistrů (22/23), Vítěz Premier League (22/23), FA Cup (23), Německý pohár (20/21), Vítěz rakouské ligy a poháru (18/19)

Nejcennější individuální trofeje: Nejlepší hráč v Evropě (2023), Nejlepší střelec Premier League (22/23), Nejlepší střelec Ligy mistrů (22/23, 20/21)

Proti Lutonu i celkově v zápasech Citizens mu dělá dvorního nahravače Belgičan Kevin de Bruyne. Ten samozřejmě v norském výběru není, ale Haaland se bude moci spolehnout na jiného spoluhráče.

Druhou hvězdou ve výběru trenéra Solbakkena je totiž zázračné dítě a kapitán Arsenalu Martin Ødegaard. Nyní již pětadvacetiletý záložník už v šestnácti letech přestoupil do Realu Madrid. Tam se však výrazněji neprosadil a naplno svůj talent rozvinul až v Arsenalu, který momentálně táhne a drží na předních příčkách anglické ligy.

Bude zajímavé sledovat, jak se s tímto duem popere česká reprezentace. V anglické lize je Haaland průběžně nejlepším střelcem s osmnácti brankami, v národním týmu má 194 centimetrů vysoký kanonýr bilanci 29 zápasů a 27 gólů. Přidá další?

Kromě sportovního cíle ubránit Haalanda bude také určitě cenným artefaktem jeho dres. Například kapitán Young Boys Bern Mohamed Ali Camara jej získal 7. listopadu loňského roku při duelu Ligy mistrů již o poločase.

Haaland? To nejsou jenom góly

To, že Haaland šlape na paty hvězdné dvojici Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, je zřejmé. Na mistrovství světa hráčů do dvaceti let dal dokonce proti Hondurasu při výhře 12:0 devět gólů. V mládí ale také natočil videoklip jako raper. V týmu Red Bull Salzburg spolu s dalšími norskými hráči Erikem Tobiasem Sandbergem a Erikem Botheimem byl členem rapové skupiny Flow Kingz.

Mladičký Haaland jako raper:

Zdroj: Youtube

Možná jste také nevěděli, že mohl reprezentovat Anglii, jelikož se narodil v roce 2000 v Leedsu, o tři roky později se však s rodiči vrátil do Norska, kde v dospělém fotbale debutoval jako levé křídlo za tým Bryne.

Postupně se posunul přes Molde, kde hrál pod Ole Gunnar Solskjaerem, do Salcburku, Dortmundu a Manchesteru City. Během toho byl blízko angažmá v Hoffenheimu a Juventusu, vždy ale jednání ztroskotala na platu.

Momentálně si fotbalista, jehož vzorem byli Ibrahimovič či bývalý útočník Swansea Michu, vydělává také spoluprací se značkou Nike, kde by měl mít podle sportovního serveru The Athletic sponzorskou desetiletou smlouvu až na dvacet milionů liber ročně (přes 530 milionů korun). Roli by pak měly hrát i bonusy. Oficiálně však ani jedna strana finanční podmínky nepotvrdila.

Nicméně Haalandova cena podle serveru transfermarkt.com je 180 milionů eur. A dál roste.