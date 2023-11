Po úprku Lionela Messiho a Cristiana Ronalda do fotbalové exotiky je největší hvězdou evropského fotbalu Erling Haaland z Manchesteru City. Norský kanonýr je takovou ikonou, že u něj protihráči žadoní o dres dokonce už v poločase.

Erling Haaland | Foto: Profimedia

Erling Haaland je gólová bestie. Útočník Manchesteru City se v Lize mistrů zásadním způsobem podílel na vítězství 3:0 nad Young Boys Bern. Haaland dvakrát udeřil a s předstihem poslal obhájce trofeje do osmifinále.

Žádné překvapení se nezrodilo – Haaland zase skóroval a Citizens hladce postoupili. Tentokrát ale došlo na nečekanou výměnu dresů. O poločase…

Když Haaland mířil po první půli za stavu 2:0 do kabiny, hostující kapitán Mohamed Ali Camara si norskou superstar odchytil a požádal ji o dres. Haaland zavrtěl hlavou, zdálo se, že Camarovi nevyhoví, vzápětí se ale svlékl a dres soupeři podal.

Fanoušky na sociálních sítích tahle bizarní scéna pobouřila, stejně tak i experty v zápasovém studiu. „To je trapné,“ šklebila se skotská legenda Ally McCoist ve vysílání TNT Sports. Když ale Haaland po přestávce vypustil dalekonosnou gólovou střelu, McCoist jen lakonicky prohodil: „Abych byl spravedlivý, po tomhle bych si řekl o jeho dres taky. Je to stroj.“

Haaland boří gólové rekordy

Haaland nepřestává udivovat. V teprve třiadvaceti letech má na kontě už 39 gólů ve 34 zápasech Ligy mistrů a v historickém pořadí střelců mu patří dvacátá příčka. Od loňského přestupu z Borussie Dortmund si drží průměr téměř jednoho gólu na zápas. V 70 zápasech se prosadil hned sedmašedesátkrát. Podle mnohých to měl být on, kdo měl záskat Zlatý míč místo Lionela Messiho.

Jack Grealish po postupu Manchesteru City do osmifinále:

Angličtí šampioni se i díky Haalandovi stali dvanáctým týmem, který dosáhl na metu 250 gólů v milionářské soutěži. A stihli to nejrychleji. Stačilo jim k tomu 119 zápasů. Citizens usilují o to, aby se stali prvním anglickým klubem, který obhájí nejcennější klubovou trofej. Dosud to dokázal pouze Real Madrid.

„Pro Manchester City je nyní honba za velikostí otázkou mentality. Budou si klást nové cíle a nebudou se smiřovat s tím, že už něco vyhráli. Může to být obtížné a psychicky vyčerpávající,“ zdůraznil bývalý slavný anglický fotbalista Rio Ferdinand.