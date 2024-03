Čeští fotbalisté se starají hlavně o sebe. Na aklimatizaci pod novým koučem nároďáku Ivanem Haškem nemají zrovna moc času, vždyť Euro v Německu je tady už za necelé tři měsíce. Přesto reprezentanti sledují po očku vývoj v baráži, ze kterého jim vzejde třetí soupeř pro základní fázi evropského šampionátu. Jasno bude už v úterý.

Řekové se radují z vítězného gólu do sítě České republiky na ME 2004, vpravo zklamaný Milan Baroš. | Foto: Profimedia

Kdo doplní Portugalsko a Turecko v „české“ skupině? Po semifinále play-off kvalifikace o účast na mistrovství Evropy je trochu jasněji. Rýsuje se pikantní soupeř.

Finále baráže ME:

Wales – Polsko (vítěz doplní skupinu D)

Ukrajina – Island (vítěz doplní skupinu E)

Gruzie – Řecko (vítěz doplní skupinu F).

Zbývajícím protivníkem českých fotbalistů bude nejspíš Řecko, které vyřadilo Kazachstán přesvědčivě 5:0 a v cestě na Euro mu stojí už jen Gruzie. To pro Řeky, kteří v šesti z posledních sedmi kvalifikačních zápasů vstřelili doma dva a více gólů, není nepřekonatelná překážka. Rozhodne se v úterý.

Pokud Řekové skutečněna šampionát postoupí, Češi budou mít šanci na vendetu. Po dvaceti letech. Dostali by totiž příležitost pomstít se za starou křivdu ze semifinále Eura v Portugalsku. Postupový gól Dellase v nastavení, který Nedvědovi a spol. ukončil finálový sen, ještě teď budí Čechy ze sna.

Žádné výmluvy

„Na Euru 2004 jsme měli skvělý tým, bohužel jsme šampionát nevyhráli, přestože ambice jsme měli. Řecko má velkou šanci dostat se do naší skupiny, což by byla příležitost jim malinko vrátit, co se tehdy stalo,“ spiklenecky se usmíval šéf českého fotbalu Petr Fousek na slavnostním vyhlášení ankety Fotbalista roku. V tu dobu ještě nevěděl, jestli mistři Evropy vůbec přejdou přes Kazachstán do finále play-off. Teď se řecké šance ještě zvýšily.

Památná bitva Česka s Řeckem na Euro 2004:

Zdroj: Youtube

Sami fotbalisté z Balkánského poloostrova si neúspěch v baráži nepřipouští. Postupu na turnaj v Německu podřizují všechno, dokonce odložili ligové zápasy. Teď jsou výhru od návratu na ME po dlouhých dvanácti letech.

„Neexistují žádné výmluvy, jsme připraveni,“ pronesl kouč Gus Poyet před baráží. „Ano, postoupíme. Chceme a uděláme to,“ zahlásil záložník AEK Petros Mantalos.

V případě postupu na Evropu by došlo ještě na jednu třaskavou bitvu. A sice reprízu finále z roku 2004 mezi Řeckem a Portugalskem. A Cristiano Ronaldo by - stejně jako Češi - bažil po pomstě.