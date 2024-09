Byl to moment, o kterém se hodně a vášnivě mluvilo. Za stavu 1:1 se ve čtvrtfinálovém utkání mezi domácími Němci a budoucími šampiony ze Španělska hrálo prodloužení. Jamal Musiala vystřelil na bránu, ovšem v pokutovém území trefil ruku bránícího Marka Cucurelly. Jasná penalta?

Kdepak. Anglický sudí Anthony Taylor zachoval anglický klid, stejně jako jeho krajan Stuart Attwell, jenž na zápas dohlížel u videa. Prakticky celý stuttgartský stadion viděl ruku, stejně jako miliony diváků u obrazovek. Německému týmu to nebylo nic platné, a když v závěru prodloužení podruhé inkasoval, na turnaji dohrál.

Cucurellova ruka:

| Video: Youtube

„Už dlouhá léta se snažím těmto rozhodnutím porozumět. V tomto případě ale bylo jasné, že míč letěl na bránu, a zastavil se o Španělovu ruku. Nebyl v tom úmysl, to však přece nehraje roli,“ divil se německý trenér Julian Nagelsmann. Není jediný, kdo se moc neorientuje v měnících se výkladech pravidla o nastřelené ruce.

Německý údiv a vztek

Zápas se hrál 5. července. A až nyní, tedy bezmála po třech měsících, komise rozhodčích UEFA (v níž zasedá i Češka Dagmar Damková) podumala a dospěla k „překvapivému“ závěru: Taylor chyboval, měla se kopat penalta ve prospěch Německa.

„V souladu s nejnovějšími směrnicemi UEFA by měl být kontakt rukou, který zastaví míč letící do branky, trestán přísněji a ve většině případů by měl být nařízen pokutový kop, pokud paže bránícího hráče není velmi blízko těla nebo hlavy,“ citovala španělská média z usnesení komise.

To je pěkné, ale Němcům to už moc nepomůže. Není divu, že alibistický vzkaz z Nyonu vnímají spíš jako špatný vtip. „Potřebovali tři měsíce, aby zjistili to, co jsme všichni viděli během jedné sekundy,“ sarkasticky poznamenal Toni Kroos, který právě po čtvrtfinálové prohře ukončil svou veleúspěšnou kariéru.

Legenda německé kopané Lothar Matthäus se pozastavila nad tím, jak představitelé UEFA mění názor. „Mně bylo nejdřív jasné, že to je penalta. Ale den po zápase vyšla zpráva, že UEFA dala pokyn nepískat penaltu, pokud ruka visí volně. Proto jsem řekl, že rozhodnutí sudího je pochopitelné. Teď se ale musím ptát, jak to vlastně bylo? Hodně by mě zajímalo vysvětlení rozhodčího a VAR,“ prohlásil Matthäus.

Na zlatu pro Španělsko to nic nezmění, na vyřazení Německa také ne. Do budoucna by ale bylo vhodné vnést do podobných záležitostí víc transparentnosti a jednoznačnosti.